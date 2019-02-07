«Роттердам плюс»: суд зобов'язав НАБУ повернути комп'ютери НКРЕКП



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Як встановив суд, постановою детектива НАБУ вказане вилучене майно визнане речовим доказом

Детективи НАБУ на підставі рішення суду провели обшук у приміщенні НКРЕКП і вилучили чотири системні блоки, жорсткий диск та iPhone 6S одного з працівників Нацкомісії

Суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро повернути Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, вилучені під час обшуку в справі формули «Роттердам плюс» комп'ютери. Таке рішення ухвалив слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Вадим Сенін, повідомляє «Слово і Діло».

Як вказується в документі, детективи НАБУ на підставі рішення суду провели обшук у приміщенні НКРЕКП і вилучили чотири системні блоки, жорсткий диск та iPhone 6S одного з працівників Нацкомісії. У зв'язку з цим адвокат Ірина Одинець в інтересах НКРЕКП подала скаргу про повернення тимчасово вилученого майна. Адвокат зазначила, що вилучена комп'ютерна техніка НКРЕКП і мобільний телефон є предметами матеріальної цінності. Вона також додала, що вилучення комп'ютерної техніки перешкоджає повноцінному здійсненню господарської діяльності Нацкомісії, а мобільного телефону працівника – обмежує й порушує приватне право власності. Адвокат додала, що вказане майно має статус тимчасового вилученого й підлягає поверненню.

Водночас, як встановив суд, постановою детектива НАБУ вказане вилучене майно визнане речовим доказом. Однак суддя Сенін встановив, що на це майно не наклали арешт, а також воно не входило до переліку, за яким прямо був наданий дозвіл на відшукання в рішенні суду про обшук. При цьому суддя додав, що посилання детективів на те, що на комп'ютерах і жорсткому диску збереглася інформація, зазначена в постанові слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, є необґрунтованими, оскільки наданий висновок експерта цього не підтверджує.

Так, він задовольнив скаргу часткового, залишивши телефон у детективів, оскільки для його повернення має звернутися власник.

Нагадаємо, ЗМІ писали, що справа щодо формули «Роттердам плюс» налічує 90 коробок. Раніше директор НАБУ Артем Ситник назвав суму можливих збитків від зазначеної формули. Своєю чергою в НКРЕКП відреагували на його заяву.