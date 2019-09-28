Розмитнення «євроблях» вже принесло державі у сім разів більше коштів, ніж прогнозувалося



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Платежі зараховуються до спеціального фонду держбюджету і спрямовуються до Пенсійного фонду Фото: Главком

Передбачалося, що розмитнення принесе 1 млрд грн, але за вісім місяців вже надійшло 7,1 млрд грн

З січня по серпень 2019 року до держбюджету України надійшло в сім разів більше платежів від розмитнення «євроблях», ніж очікувалося.

Про це повідомляється на сайті апарату Верховної Ради.

Комітет з питань бюджету розглянув висновок Рахункової палати про результати аналізу виконання закону про держбюджет на 2019 рік у першому півріччі та інформацію про виконання державного бюджету в поточному році.

«Відбулося значне перевиконання загального обсягу планових надходжень від митних платежів, отриманих під час митного оформлення для вільного обігу транспортних засобів, ввезених на митну територію України та поміщених у митні режими транзиту або тимчасового ввезення в період з 01.01.2015 р. до дня набрання чинності закону від 08.11.2018 р. № 2611-VIII про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів», - зазначено в повідомленні.

Відзначається, що такі платежі зараховуються до спеціального фонду державного бюджету і спрямовуються Пенсійному фонду: при річному плані в сумі 1 млрд грн за вісім місяців 2019-го надійшло 7,1 млрд грн, або в сім разів більше.

Як відомо, 12 вересня депутати Верховної Ради проголосували за відтермінування накладення штрафів для власників нерозмитнених авто ще на 90 днів.