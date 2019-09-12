Рада відтермінувала штрафи для «євробляхерів» ще на три місяці



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У законопроєкті №1030 пропонується збільшити строк з 270 до 360 днів, протягом яких власники авто на єврономерах можуть розмитнити авто без штрафів

За ухвалення поданого президентом Володимиром Зеленським законопроєкту №1030 проголосували 284 депутати

Депутати Верховної Ради проголосували за відтермінування накладення штрафів для власників нерозмитнених авто ще на 90 днів.

Про це повідомляє Укрінформ.

За ухвалення поданого президентом Володимиром Зеленським законопроєкту №1030 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України» проголосували в першому і другому читанні 284 народних депутати.

У законопроєкті №1030 пропонується збільшити строк з 270 до 360 днів, протягом яких власники авто на єврономерах можуть розмитнити авто без штрафів.

Нагадаємо, з 22 серпня штрафи для власників «євроблях» набрали чинності.

Як повідомлялося, штрафи для власників «євроблях» відтермінують до грудня.

До слова, раніше депутати вже відтерміновували на три місяці, до 22 серпня, запровадження штрафів для власників авто на єврономерах.

8 листопада 2018 року Верховна Рада ухвалила закони, що встановлюють пільговий термін (тимчасовий) розмитнення автомобілів і посилюють відповідальність громадян за використання автомобілів на єврономерах. Зокрема, за керування нерозмитненим автомобілем з іноземною реєстрацією з 22 серпня 2019 року запроваджувався штраф до 170 тис. грн.

Законопроєкт №1030 було зареєстровано у Верховній Раді 29 серпня.