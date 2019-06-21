Розпочато процедуру ліквідації банку «Хрещатик»
Ліквідація банку триватиме два роки
Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб розпочала процедуру ліквідації ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик», яка триватиме протягом двох років з 20 червня 2019 року до 19 червня 2021 року включно. Про це повідомляє пресслужба Фонду.
Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з делегуванням повноважень ліквідатора банку «Хрещатик» призначено провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків департаменту управління активами Олександра Шевченка.
Вимоги кредиторів прийматимуться протягом 30 днів з дня опублікування у газеті «Голос України» оголошення про відкликання банківської ліцензії, ліквідацію банку за адресою: вул. Прорізна, 8, м. Київ, 01601.
Задоволення вимог кредиторів здійснюватиметься за рахунок коштів, одержаних у результаті ліквідації та реалізації майна (активів) банку, у черговості, що передбачена частиною першою статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
Як відомо, 18 червня 2019 року Правління Національного банку України ухвалило рішення № 415-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Хрещатик».
Нагадаємо, у лютому цього року правоохоронці затримали начальника управління активами та майном ПАТ «КБ «Хрещатик» та цивільну особу під час одержання ними хабара у сумі 7000 доларів.