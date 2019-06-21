Розпочато процедуру ліквідації банку «Хрещатик»



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Ліквідація банку триватиме два роки

Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб розпочала процедуру ліквідації ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик», яка триватиме протягом двох років з 20 червня 2019 року до 19 червня 2021 року включно. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з делегуванням повноважень ліквідатора банку «Хрещатик» призначено провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків департаменту управління активами Олександра Шевченка.

Вимоги кредиторів прийматимуться протягом 30 днів з дня опублікування у газеті «Голос України» оголошення про відкликання банківської ліцензії, ліквідацію банку за адресою: вул. Прорізна, 8, м. Київ, 01601.

Задоволення вимог кредиторів здійснюватиметься за рахунок коштів, одержаних у результаті ліквідації та реалізації майна (активів) банку, у черговості, що передбачена частиною першою статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Як відомо, 18 червня 2019 року Правління Національного банку України ухвалило рішення № 415-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Хрещатик».

Нагадаємо, у лютому цього року правоохоронці затримали начальника управління активами та майном ПАТ «КБ «Хрещатик» та цивільну особу під час одержання ними хабара у сумі 7000 доларів.

5 квітня 2016 року НБУ визнав банк «Хрещатик» неплатоспроможним, а Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію. Як відомо, 24,9379% акцій банку належали Київській міській державній адміністрації. Опосередкованими власниками банку були Андрій Іванов з часткою 37,44% і Микола Солдатенко з часткою 24,2% акцій. Напередодні визнання ПАТ «КБ «Хрещатик» неплатоспроможним з банку було виведено 2,3 мільярда гривень шляхом вкладення коштів у так звані «безцінні» папери.