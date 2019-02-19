Топ-посадовця банку «Хрещатик» затримали на великому хабарі



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Затримання відбулося 19 лютого Фото: Facebook Лариси Сарган

Крім начальника управління активами та майном ПАТ «КБ «Хрещатик», був затриманий його спільник

Правоохоронці затримали начальника управління активами та майном ПАТ «КБ «Хрещатик» та цивільну особу під час одержання ними хабара у сумі 7000 доларів.

Про це 19 лютого повідомила у Facebook речниця генерального прокурора Лариса Сарган.

«Вказані особи підбурювали керівника підприємства до надання неправомірної вигоди ліквідатору ПАТ «КБ «Хрещатик» за укладання договору оренди нежитлових приміщень», - написала Сарган.

За її словами, тривають слідчі та процесуальні дії.

«Хороша спільна робота Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних ДБР, зі слідчими ГСУ Нацполіції України та працівниками ГУ БКОЗ СБ України», - додала Сарган.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали слідчого Ірпінського відділу поліції за вимагання та отримання неправомірної вигоди у розмірі 2000 доларів.