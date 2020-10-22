Що робити, якщо банки відмовляються міняти гроші, які вивели з обігу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На практиці виявилося, що банки відмовляють клієнтам приймати гроші або пропонують платні послуги

В Нацбанку запевняють, що обмінювати старі гроші зобов’язані всі ліцензовані банки

Гроші, які вивели з обігу, все ще можна здати в банки без комісій і штрафів і отримати за них діючі гроші.

Так, з 1 жовтня в Україні перестали ходити монети номіналом 25 копійок і банкноти, надруковані до 2003 року. На практиці виявилося, що банки відмовляють клієнтам приймати гроші або пропонують платні послуги.

Про те, що робити в такій ситуації, розповіло видання «Сегодня».

Найпоширенішими приводами, під якими банки відмовляються приймати монети та банкноти, які вийшли з обігу, є те, що людина не є клієнтом цього банку. Нібито «для своїх» така функція доступна.

Відмовити можуть тому, що у касира може не бути машинки для рахунку монет. Вручну співробітники банків рахувати відмовляються.

Крім того, бажаючим здати гроші можуть запропонувати платну послугу – комісію на обмін. Мінімальна комісія – 50 гривень. А взагалі – пів відсотка від суми.

Однак така комісія – це ініціатива самого банка. Нацбанк таку комісію не бере й наполягають, що інші установи не мають права її брати. На це необхідно скаржитися прямо на гарячу лінію Національного банку України.

Крім того, в Нацбанку запевняють, що обмінювати старі гроші зобов’язані всі ліцензовані банки.