Відзавтра монети 25 копійок та банкноти старих зразків вже недійсні: куди їх подіти



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Сьогодні останній день, коли в Україні можна розплатитися монетами по 25 копійок

Набанк з 1 жовтня виводить з обігу 25 копійок і вилучатиме старі банкноти 1 і 2 грн

Монети номіналом 25 копійок та усі банкноти гривні старих зразків, уведені в обіг до 2003 року, перестають бути засобом платежу під час здійснення розрахунків готівкою та будуть вилучені з обігу з 1 жовтня 2020 року.

Про це нагадують у Нацбанку України.

Головна мета цих рішень – спростити готівкові розрахунки та підвищити їхню зручність для користувачів. Також у Нацбанку дбають про економічну доцільність та підвищення якості готівки у обігу.

Рішення, озвучені Національним банком, стали продовженням багаторічної роботи регулятора з оптимізації готівкового обігу. У результаті банкнотно-монетний ряд гривні скоротиться із 17 номіналів до 12. Усього в ньому залишиться 6 номіналів монет та 6 номіналів банкнот, що відповідає міжнародній практиці.

Про ключові причини вилучення з обігу:

– Монети номіналом 25 копійок зараз не розмінюються через вилучення з обігу монет номіналами 1, 2 та 5 копійок, що відбулося торік. Завдяки їхньому вилученню з обігу ця проблема вирішиться. Вилучення з обігу монет номіналом 25 копійок спростить готівкові розрахунки. Воно не матиме впливу на інфляцію, оскільки за відсутності монет номіналом 25 копійок під час готівкових розрахунків можуть застосовуватися правила заокруглення загальних (у чеку) сум розрахунків готівкою за товари, роботи чи послуги (до сум, кратних 10 копійкам).

– Банкноти старого зразка, введені у обіг до 2003 року, уже майже не виконують свою функцію платіжного засобу. Зараз у обігу їх залишається близько 1,8% від загальної кількості банкнот в обігу. Упродовж трьох останніх років їхній обсяг в обігу майже не змінився. Тобто громадяни ними майже не розраховуються, ці банкноти не інкасуються і до банків не надходять. Крім того, надто велика різноманітність банкнот і монет призводить до плутанини в гаманцях та зайвого часу під час здійснення розрахунків.

Водночас громадяни зможуть без обмежень та безкоштовно обміняти монети номіналом 25 копійок та старі банкноти, уведені в обіг до 2003 року, на монети та банкноти інших номіналів і зразків упродовж наступних трьох років:

– в усіх українських банках – упродовж одного року з дати вилучення їх з обігу – до 30 вересня 2021 року включно;

– у Національному банку та уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ) – упродовж трьох років з дати вилучення їх з обігу – до 30 вересня 2023 року включно.

Національний банк з 1 жовтня 2020 року розпочне активніше вилучати з обігу банкноти номіналом 1 і 2 гривні зразків 2003–2007 років та обігові монети номіналом 1 гривня старого зразка, виготовлені до 2018 року (золотистого кольору). Потрапляючи в банки, вони не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться та передаватимуться до Національного банку.

Проте, на відміну від застарілих банкнот та монет номіналом 25 копійок, банкноти номіналом 1 і 2 гривні зразків 2003–2007 років та монети номіналом 1 гривня старого зразка, виготовлені до 2018 року, поки що залишаться дійсним платіжним засобом. Ними можна буде розраховуватися, їх не потрібно спеціально обмінювати. Водночас поступово в обігу їх ставатиме дедалі менше, а їхнє місце займуть відповідні сріблясті монети номіналом 1 та 2 гривні зразка 2018 року випуску.

Раніше Главком попереджав, що з 1 жовтня магазини не прийматимуть старі купюри: куди їх подіти.