Щорічний обсяг критично необхідних інвестицій в газові мережі складає 3,8 млрд грн, – експерт

Денис Сенектутов розповів, що інвестиції в мережі необхідні для оптимізації системи під актуальні потреби споживачів газу.

Газорозподільні мережі України – одна з найбільших систем в Європі, розрахована на транспортування 100 млрд куб м на рік

Оператори ГРМ в 2021 році проінвестують в газорозподільні мережі близько 700 млн грн. Обсяг тільки критичних інвестицій складає 3,8 млрд грн на рік. Про це під час Всеукраїнського Форуму «Україна 30. Платіжка» повідомив Денис Сенектутов, голова Асоціації газового ринку.

Поточний обсяг інвестицій в газорозподільні мережі в п’ять разів менший від критично необхідних. При подальшій деградації газорозподільної системи робочими можуть залишитись лише локальні ділянки, затребувані споживачами – здебільшого великі міста.

«В поточному році газорозподільні компанії проінвестують у мережі близько 700 млн грн, а сума тільки критично необхідних інвестицій – 3,8 млрд грн, – зазначив Денис Сенектутов. – Якщо цього не зробити через кілька років у нас вже буде близько 25 тис. км аварійних мереж. Це перевищує протяжність мереж Дніпропетровської області, або ж двох Чернігівської та Сумської».

Інвестиції в мережі необхідні для оптимізації системи під актуальні потреби споживачів газу. Споживачі газу в Україні використовують системи доставки газу тільки на 25%. Вочевидь, що споживання газу продовжить знижуватись в найближчі роки. Тому споживач не має утримувати надлишкову інфраструктуру, яка йому непотрібна.

«Коли ми говоримо про надлишкову потужність – це не просто незатребуваний переріз газової труби. Це десятки тисяч об’єктів критичної інфраструктури по всій країні, які необхідно регулярно обслуговувати конкретним працівникам», – підкреслив він.

За його словами, потрібно 50 млрд грн впродовж п’яти років, щоб оптимізувати систему під актуальні потреби споживачів газу. За таких умов можна підготувати мережі до транспортування синтетичних газів і провести автоматизацію процесів.

Газорозподільні мережі України – одна з найбільших систем в Європі, розрахована на транспортування 100 млрд куб м на рік. Зараз по ній розподіляється споживачам близько 25 млрд кубів. І кількість транспортної роботи з кожним роком продовжує зменшуватись.