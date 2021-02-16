Які наслідки для економіки Росії матиме розрив відносин з ЄС

Економіка Росії дуже маленька в порівнянні з ЄС, і не треба надуватися, не маючи на те підстав

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Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о возможности разрыва отношений с Европейским Союзом.

Когда я это услышал и убедился, что смысл сказанного был именно в этом, что бы там потом не говорили о вырванности из контекста и пр., то сразу вспомнил, как еще совсем недавно, лет 10 тому назад, Россия активно продвигала идею безвизового режима со странами ЕС. И это тогда не казалось какой-то запредельной фантазией. Да, как же далеко мы уже ушли…

Ну, а второе, о чем подумалось, так это о том, что для России значил бы разрыв со странами ЕС с экономической точки зрения.

Давайте посмотрим, что значит ЕС для России во внешней торговле, и что значит Россия для ЕС во внешней торговле.

Итак, по данным ФТС (Федеральной таможенной службы), доля стран ЕС в экспорте из России за январь-ноябрь 2020 года составила 41,1%. Аналогичный показатель России в экспорте из стран ЕС, по данным Евростата, за тот же период составил 4,1%. То есть Россия для ЕС в 10 раз (!) менее значима, чем ЕС для России с точки зрения экспорта.

По импорту, картина, в принципе, схожая. Доля ЕС в импорте в Россию за январь-ноябрь 2020 года – 35,4%. Доля Россия в импорте ЕС – 5,5%. Здесь ситуация чуть лучше для России исключительно из-з того, что ЕС покупает у России много сырьевых товаров: нефть, газ, уголь, алюминий и пр. Все осталось по-старому: мы – сырьевой придаток Европы. Многолетнее слезание с нефтяной иглы провалилось.

На что еще важно смотреть, когда пытаемся оценить важность внешнеторговых отношений с той или иной страной (группой стран)? Важно смотреть на баланс внешнеторговых отношений. Если страна экспортирует больше, чем импортирует, то это очень выгодное внешнеторговое сотрудничество. Так вот, в последние годы внешнеторговый баланс устойчиво складывался в нашу пользу: примерно на сумму в 50 млрд евро ежегодно (по итогам 2020 года будет, по-видимому, поменьше). О таком сотрудничестве можно только мечтать.

На что надеются? На Китай, по отношению к которому мы тоже стали сырьевым придатком? Но доля Китая во внешнем торговом обороте России примерно в 2 раза меньше по сравнению со странами ЕС. Он никак не заменит такого супервыгодного торгового партнера, как Европейский Союз.

Мы очень маленькие по сравнению с ЕС, и не надо надуваться, не имея на то оснований.

Россия во внешней торговле на порядок менее значима для ЕС, чем Европейский Союз для России. А ведь торговлей все экономическое сотрудничество не исчерпывается. Есть еще сфера инвестиций, к примеру.

Если мы и вправду готовы разорвать отношения с ЕС, то для российской экономики в результате этого будут катастрофические последствия. Это будет такой самострел, что расхлебывать его последствия мы будем очень долго.

Джерело: Эхо Москвы

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