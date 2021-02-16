Гавань і готель в Одесі: інвестори із ОАЕ готові інвестувати в українське місто

Компанія вже має великий досвід у розвитку річкового транспорту в інших країнах

в Україні проголосували за закон про внутрішній водний транспорт

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з султаном Ахмедом бін Сула – головним виконавчим директором групи компаній DP World, яка є одним з найбільших світових портових операторів.

Зустріч пройшла в Дубаї на штучному острові Dubai Maritime City, повідомляє Думська.

У розмові з султаном Зеленський розповів про концесії, завдяки якій, в двох українських портах працюють іноземні інвестори.

Президент зазначив, що йому подобається ідея побудувати в Одесі сучасної гавані для яхт і катерів, а також великий готель. Він пообіцяв, що держава могла б всіляко сприяти такому проекту.

«Ми сьогодні запрошуємо компанію DP World за допомогою таких концесій більше заходити на український ринок. У нас є ще чотири порти, в які може зайти компанія », – підкреслив Зеленський.

Він також нагадав, що в Україні проголосували за закон про внутрішній водний транспорт і запросив компанію придивитися до майбутніх можливостей в Україні, оскільки вважає це перспективним бізнесом. «Мені здається, це привабливий бізнес в Україні. І мова йде не тільки про туризм, а перш за все – про перевезення вантажів », – зазначив Зеленський.

Головний виконавчий директор DP World в свою чергу зазначив, що компанія вже має великий досвід у розвитку річкового транспорту в інших країнах, який дійсно є найдешевшим видом транспорту.

Нагадаємо, Емірати мають намір стати експортером зеленого водню.