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    Гавань і готель в Одесі: інвестори із ОАЕ готові інвестувати в українське місто

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    Компанія вже має великий досвід у розвитку річкового транспорту в інших країнах - Гавань і готель в Одесі: інвестори із ОАЕ готові інвестувати в українське місто
    Компанія вже має великий досвід у розвитку річкового транспорту в інших країнах
    фото: dumskaya.net

    в Україні проголосували за закон про внутрішній водний транспорт

    Президент України Володимир Зеленський зустрівся з султаном Ахмедом бін Сула – головним виконавчим директором групи компаній DP World, яка є одним з найбільших світових портових операторів.

    Зустріч пройшла в Дубаї на штучному острові Dubai Maritime City, повідомляє Думська.

    У розмові з султаном Зеленський розповів про концесії, завдяки якій, в двох українських портах працюють іноземні інвестори.

    Президент зазначив, що йому подобається ідея побудувати в Одесі сучасної гавані для яхт і катерів, а також великий готель. Він пообіцяв, що держава могла б всіляко сприяти такому проекту.

    «Ми сьогодні запрошуємо компанію DP World за допомогою таких концесій більше заходити на український ринок. У нас є ще чотири порти, в які може зайти компанія », – підкреслив Зеленський.

    Він також нагадав, що в Україні проголосували за закон про внутрішній водний транспорт і запросив компанію придивитися до майбутніх можливостей в Україні, оскільки вважає це перспективним бізнесом. «Мені здається, це привабливий бізнес в Україні. І мова йде не тільки про туризм, а перш за все – про перевезення вантажів », – зазначив Зеленський.

    Головний виконавчий директор DP World в свою чергу зазначив, що компанія вже має великий досвід у розвитку річкового транспорту в інших країнах, який дійсно є найдешевшим видом транспорту.

    Нагадаємо, Емірати мають намір стати експортером зеленого водню.

    Теги: інвестиції Одеса Володимир Зеленський ОАЕ
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