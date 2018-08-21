Скасування «Роттердам+» вибиває передвиборчі козирі у цілої групи політиків - політолог



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За словами експерта, політики які зробили ставку на критику формули, опинилися в скрутній ситуації

Коментуючи плани НКРЕКП скасувати формулу «Роттердам+» через перехід до нового ринку електроенергії, політолог Олексій Голобуцький зазначив, що таке рішення вибиває з рук передвиборчі козирі у цілої групи політиків.

«Роттердам+» скасовують. І не тому, що формула погана - насправді вона нічим не відрізняється від формули, яка діє в сфері газу за наполяганням МВФ, той же «Дюссельдорф+». Все та ж ціна європейського хабу + логістичні витрати. Скасовують тому, що на зміну їй запроваджується вільний ринок електроенергії. Так працює енергетика в Європі, цього від України чекають західні партнери, так зазначено в прийнятому законі «Про ринок електричної енергії», - пише Голобуцький на своїй сторінці в Facebook.

За словами експерта, політики які зробили ставку на критику формули, опинилися в скрутній ситуації.

«Тільки ось панам Лещенку та іншим, хто на «роттердамській зраді» собі ім'я зробив, що робити? Адже вибори в жовтні 2019, а ринок електроенергії буде запущений уже в липні. Вони могли б, звичайно, скасування формули собі на піджак як орден повісити і тріщати про те, що це саме їх героїчна заслуга. Якби не те, що зі скасуванням «Роттердам+» і введенням вільного ринку тарифи для всіх груп споживачів істотно виростуть, для населення особливо. І, власне, населення таку «заслугу» може, м'яко кажучи, не оцінити», - констатує він.

Голобуцький пише, що залишається тільки одне - критикувати вже не «корупційну формулу», а «антинародний ринок».

«Але і цього вони робити, швидше за все, не будуть - західні донори можуть не зрозуміти, а більше даним товаришам спертися ні на кого. Хіба що на Коломойського і Пінчука як найбільших промислових споживачів електроенергії. Їм що «Роттердам+», що конкурентний європейський ринок - більмо на оці. Їм би тарифи дешевше і все одно як», - прогнозує Голобуцький.

Як повідомлялося, Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) планує скасувати формулу «Роттердам+» в зв'язку з початком дії нового ринку електричної енергії. Проект постанови оприлюднено на офіційному сайті НКРЕКП. Згідно з документом, з початку дії нового ринку електроенергії визнаються такими, що втратили силу цілий ряд нормативних документів, що раніше регламентували роботу української енергетики: Договір між членами Оптового ринку електричної енергії, Правила оптового ринку електричної енергії, Інструкцію про порядок здійснення розрахунків на Оптовому ринку електроенергії і т.д . У переліку документів, які планується скасувати, також постанова НКРЕКП №289 від 03.03.2017 року «Про затвердження порядку формування прогнозної оптової ціни електричної енергії», більш відомої під назвою «Роттердам+».

Дане рішення НКРЕКП пояснює необхідністю «упорядкування нормативної бази діяльності на ринку електричної енергії України та для забезпечення своєчасної підготовки учасників ринку електричної енергії України до роботи нового ринку електричної енергії».