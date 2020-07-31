Скільки в Україні коштує молоко і чому воно дорожчає



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Річне падіння виробництва молока становить 3,7%

Зростання цін на молоко зумовлене сезонним спадом виробництва. Про це повідомляє Асоціація виробників молока.

Як повідомляє Асоціація виробників молока, відбувається сезонний спад виробництва: «Тренд підтримується активним зростанням цін на великі партії молока найвищої якості – «екстра». Середні ціни на цей гатунок зросли найбільше – в середньому на 14 коп., до 10,3 грн/кг, вищий подорожчав на 12 коп., до 9,82 грн./кг, перший ґатунок додав в середньому 10 коп. – 9,19 грн./кг. Середньозважена ціна трьох ґатунків піднялася до 9,77 грн/кг. (+12 коп.)».

У повідомлені йдеться, що на ціноутворення впливає сезонне зниження виробництва на фоні річного скорочення в 3,7%.

«Відтермінований початок зростання в цьому році зумовлений падінням попиту по відомим вже всім причинам, проте на даний момент вже відмічається його пожвавлення, особливо у сегменті ГоРеКа (готелі, ресторани, кафе). Щодо термінів повного відновлення існують різні прогнози, які суттєво відрізняються, а відтак і прогноз цін у поточному році є надто ускладненим», – йдеться у повідомленні.

Динаміка цін на молоко

Нагадаємо, що кількість поголів’я корів становить 1,7 млн голів. Офіційна статистика повідомляє про виробництво 9,8 млн тон молока на рік.

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