Мінекономіки очікує зростання ВВП у найближчі два роки



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У 2022 році зростання ВВП очікується на рівні 4,3% при інфляції 6,2%

Зростання ВВП в 2021 році очікується на 4,6% при інфляції 7,3%

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства прогнозує зростання ВВП в 2021 році на 4,6% при інфляції 7,3%. Про це йдеться в проєкті відповідної постанови, яка є у порядку денному засідання Кабінету міністрів 29 липня, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

У 2022 році зростання ВВП очікується на рівні 4,3% при інфляції 6,2%.

Мінекономіки побудувало макропрогноз із врахуванням середньорічного курс гривні 29,1 за долар.

Як зазначено в проєкті постанови, зростання експорту очікується на 2,9% в наступному і на 6,4% в 2022 році, тоді як зростання імпорту прогнозується на рівні 10,6% і 10% відповідно.

Дефіцит торгового балансу становитиме в 2021 році $10,4 млрд і $13,6 млрд в 2022 році.

Доопрацьований макропрогноз передбачає збільшення мінімальної зарплати в 2021 році до 6,25 тис грн (в два етапи - до 6 тис грн з початку 2021 року і до 6,5 тис грн з 1 липня), а в 2022 році - до 6,7 тис грн і до 7,176 тис грн в 2023 році.

Згідно з очікуваннями міністерства, номінальна середньомісячна зарплата становитиме в наступному році 13,6 тис грн і 15,4 тис грн в 2022 році. При цьому безробіття становитиме 9,2% працездатного населення в наступному році і 8,5% - через рік.

Номінальний ВВП в наступному році очікується на рівні 4,505 трлн грн з подальшим зростанням до 5,089 трлн грн в 2022 році.

Нагадаємо, уряд в рамках підготовки проєкту правок до держбюджету-2020 погіршив макропрогноз через епідемію коронавірусу.

Передбачалося, що після падіння на 4,3% ВВП в цьому році економіка в 2021 році повернеться до зростання і відновиться на 2,4%.

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