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    Економіка та фінанси

    Скільки в Україні зараз коштує сіль і де купити продукцію «Артемсолі»

    Продукція &laquo;Артемсолі&raquo; зникає з продажу, а там, де продається, коштує значно дорожче, ніж раніше - Скільки в Україні зараз коштує сіль і де купити продукцію «Артемсолі»

    Продукція «Артемсолі» зникає з продажу, а там, де продається, коштує значно дорожче, ніж раніше

    фото із соцмереж

    Вітчизняні покупці відчули дефіцит солі, але придбати звичний на українській кухні продукт можливо

    З полиць українських супермаркетів та крамниць почала зникати сіль від вітчизняного виробника «Артемсіль», який припинив роботу через активні бойові дії в районі видобутку цієї корисної копалини.

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    Фото: «Суспільне» та Starkon.City

    Фото: «Суспільне» та Starkon.City

    Так, сайт наймасовішої української мережі супермаркетів АТБ інформує, що солі харчової від «Артемсолі» немає в наявності. Жодна інша сіль в онлайн-супермаркеті цієї мережі не продається.

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    Зник продукт від «Артемсолі» й у інших мережевих супермаркетах, та вони принаймні пропонують альтернативи. Так, у «Сільпо» можна придбати італійську морську йодовану сіль дрібного помелу, у «Ашані» – французьку морську сіль власної торгової марки, а у Novus – українську морську йодовану сіль.

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    Скільки в Україні зараз коштує сіль і де купити продукцію «Артемсолі»
    Скільки в Україні зараз коштує сіль і де купити продукцію «Артемсолі»
    Скільки в Україні зараз коштує сіль і де купити продукцію «Артемсолі»

    Разом з тим, продукція «Артемсолі» доступна для покупців на популярному сайті приватних оголошень OLX. Ціни різноманітні, але навіть найменші в рази перевищують вартість цього продукту до початку проблем із підприємством у місті Соледар.

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    Крім української солі продавці пропонують і зарубіжну продукцію – польську та румунську.

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    Українські соцмережі традиційно жартують на тему дефіциту солі.

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    Українці жартома зв'язали із дефіцитом солі навіть історію із недавніми заявами проросійського політика Віктора Медведчука про п'ятого президента Петра Порошенка.

    Мемами відзначилися також постачальники продуктів харчування.

    Нагадаємо, що найбільше в Європі підприємство з солевидобутку ДП «Артемсіль» через бойові дії зупинило роботу у квітні. Запас готової продукції вивезли того ж місяця.

    Теги: росія окупанти війна продукти Україна соціальні мережі окупація #stoprussia
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    Скільки в Україні зараз коштує сіль і де купити продукцію «Артемсолі»