  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    «Артемсіль» зупинила роботу: чи варто чекати дефіцит солі

    Тепер Україні доведеться ввозити більше солі з-за кордону - «Артемсіль» зупинила роботу: чи варто чекати дефіцит солі
    Тепер Україні доведеться ввозити більше солі з-за кордону
    фото з відкритих джерел

    Підприємство зупинили ще у квітні, бо стало неможливо вивозити залізницею готову продукцію з Соледара

    Найбільше в Європі підприємство з солевидобутку ДП «Артемсіль» через бойові дії зупинило роботу у квітні. Запас готової продукції вивезли того ж місяця.

    Про це Вільному радіо розповів в.о. директора підприємства Віктор Юрін.

    «Підприємство не працює, простоює, згідно з наказом, до невизначеного часу. Обстріли постійні, частково зруйнована адміністративна будівля. Були прямі влучання в рудники, матеріальний склад. Виробничий процес неможливий. Ми ж не піддамо людей небезпеці. Тим паче більшість мешканців Соледара, співробітників ДП «Артемсіль» вже евакуювались. Більшості працівників адміністрації, ІТР (інженерно-технічних робітників, – ред.) немає на місці», – розповів очільник підприємства.

    За його словами, на ДП ніхто поранений не був та не загинув.

    Юрін пояснив, що підприємство зупинили ще у квітні, бо стало неможливо вивозити залізницею готову продукцію з Соледара.

    «Нашу вузлову станцію «Сіль», куди ми підтягували вагони зі своїх під’їзних шляхів, регулярно обстрілюють. «Артемсіль» в основному орієнтована на відвантаження продукції залізничним транспортом. Автомобільним транспортом ми можемо вивозити тільки незначну частину. Тому навіть за нормальних обставин нам потрібно відвантажувати видобуту сіль у щось (у залізничні вагони, – ред.) А якщо залізниця не працює, ми теж фактично не можемо», – пояснив він.

    Керівник ДП «Артемсіль» вважає, що тепер Україні доведеться ввозити більше солі з-за кордону.

    «Для того, щоб сіль була у продажу, її ж треба виготовляти. В якихось магазинах [наша сіль] напевно є. Я в Києві, у Вінниці зустрічав. Зате з’явилась турецька, румунська сіль… Поки ведуться бої, доведеться заміщувати [нашу сіль] імпортованою», – додав він.

    За його словами, зупинку ДП «Артемсіль» відчують на собі й споживачі за кордоном.

    «Ми були найбільшим підприємством з видобутку солі у Європі. Серед наших постійних клієнтів — Угорщина, Польща, Грузія, Молдова, Азербайджан, Румунія», – додав Юрін.

    Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів розпочала перевірки автозаправних станцій. Перевірки розпочато через скарги на зростання цін на пальне.

    Читайте також:

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Артемсіль» зупинила роботу: чи варто чекати дефіцит солі