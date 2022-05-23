«Артемсіль» зупинила роботу: чи варто чекати дефіцит солі

Підприємство зупинили ще у квітні, бо стало неможливо вивозити залізницею готову продукцію з Соледара

Найбільше в Європі підприємство з солевидобутку ДП «Артемсіль» через бойові дії зупинило роботу у квітні. Запас готової продукції вивезли того ж місяця.

Про це Вільному радіо розповів в.о. директора підприємства Віктор Юрін.

«Підприємство не працює, простоює, згідно з наказом, до невизначеного часу. Обстріли постійні, частково зруйнована адміністративна будівля. Були прямі влучання в рудники, матеріальний склад. Виробничий процес неможливий. Ми ж не піддамо людей небезпеці. Тим паче більшість мешканців Соледара, співробітників ДП «Артемсіль» вже евакуювались. Більшості працівників адміністрації, ІТР (інженерно-технічних робітників, – ред.) немає на місці», – розповів очільник підприємства.

За його словами, на ДП ніхто поранений не був та не загинув.

Юрін пояснив, що підприємство зупинили ще у квітні, бо стало неможливо вивозити залізницею готову продукцію з Соледара.

«Нашу вузлову станцію «Сіль», куди ми підтягували вагони зі своїх під’їзних шляхів, регулярно обстрілюють. «Артемсіль» в основному орієнтована на відвантаження продукції залізничним транспортом. Автомобільним транспортом ми можемо вивозити тільки незначну частину. Тому навіть за нормальних обставин нам потрібно відвантажувати видобуту сіль у щось (у залізничні вагони, – ред.) А якщо залізниця не працює, ми теж фактично не можемо», – пояснив він.

Керівник ДП «Артемсіль» вважає, що тепер Україні доведеться ввозити більше солі з-за кордону.

«Для того, щоб сіль була у продажу, її ж треба виготовляти. В якихось магазинах [наша сіль] напевно є. Я в Києві, у Вінниці зустрічав. Зате з’явилась турецька, румунська сіль… Поки ведуться бої, доведеться заміщувати [нашу сіль] імпортованою», – додав він.

За його словами, зупинку ДП «Артемсіль» відчують на собі й споживачі за кордоном.

«Ми були найбільшим підприємством з видобутку солі у Європі. Серед наших постійних клієнтів — Угорщина, Польща, Грузія, Молдова, Азербайджан, Румунія», – додав Юрін.

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів розпочала перевірки автозаправних станцій. Перевірки розпочато через скарги на зростання цін на пальне.

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