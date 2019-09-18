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    Економіка та фінанси

    Сьогодні у Мінську обговорять механізм отримання пенсій на окупованому Донбасі

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    Сьогодні у Мінську обговорять механізм отримання пенсій на окупованому Донбасі

    Пропонуватиметься, щоб мешканці окупованих територій не мусили кожні 60 днів перереєстровуватися для отримання пенсії

    У середу, 18 вересня, на зустрічі Тристоронньої контактної групи у Мінську обговорять механізм отримання пенсій на окупованих територіях Донбасу.

    Про це в ефірі одного з каналів заявила народний депутат України від фракції «Слуга народу», представник уряду у Верховній Раді Ірина Верещук.

    «Людям на сьогодні дуже важко отримати пенсію і вони змушені виїжджати на підконтрольну територію раз на два місяці. А йдеться про те, щоб це зробити один раз в рік і отримати електронною формою. Це буде предметом перемовин в Мінську в ТКГ», - сказала Верещук.

    Нагадаємо, президент України пропонує зробити так, щоб люди на окупованих територіях не мусили кожні 60 днів перереєстровуватися для отримання пенсії, а могли робити це один раз на рік.

    До слова, спецпредставник США в Україні Курт Волкер вважає, що Україна повинна виплачувати пенсії мешканцям окупованого Донбасу.

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