Волкер: Україна повинна виплачувати пенсії мешканцям окупованого Донбасу



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Спецпредставник США в Україні Курт Волкер

За словами Волкера, Україна демонструє готовість робити кроки для реалізації Мінських угод на відміну від Росії

Україна має забезпечити доступ до медичних послуг і виплачувати пенсію мешканцям ОРДЛО.

Про це заявив спецпредставник США в Україні Курт Волкер під час 16-ї щорічної конференції (YES).

«Якщо ми говоримо про низку гуманітарних питань, це і виплата пенсій, і доступ до медичних послуг (для мешканців ОРДЛО), то ці зобов’язання України вкрай важливі для мирного процесу. Адже ці кроки сприятимуть поверненню довіри цих людей до української влади», − сказав він.

За словами Волкера, Україна демонструє готовість робити кроки для реалізації Мінських угод на відміну від Росії.

Він також вважає, що обов’язковою передумовою проведення виборів на Донбасі є виведення російських військ та позбавлення бойовиків контролю у регіоні.

Як повідомлялось, Україна не буде вносити ніякі зміни до Конституції про так званий особливий статус Донбасу.

Джерело: Новое Время