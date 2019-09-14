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    Економіка та фінанси

    Волкер: Україна повинна виплачувати пенсії мешканцям окупованого Донбасу

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    Спецпредставник США в&nbsp;Україні Курт Волкер - Волкер: Україна повинна виплачувати пенсії мешканцям окупованого Донбасу
    Спецпредставник США в Україні Курт Волкер

    За словами Волкера, Україна демонструє готовість робити кроки для реалізації Мінських угод на відміну від Росії

    Україна має забезпечити доступ до медичних послуг і виплачувати пенсію мешканцям ОРДЛО.

    Про це заявив спецпредставник США в Україні Курт Волкер під час 16-ї щорічної конференції (YES).

    «Якщо ми говоримо про низку гуманітарних питань, це і виплата пенсій, і доступ до медичних послуг (для мешканців ОРДЛО), то ці зобов’язання України вкрай важливі для мирного процесу. Адже ці кроки сприятимуть поверненню довіри цих людей до української влади», − сказав він.

    За словами Волкера, Україна демонструє готовість робити кроки для реалізації Мінських угод на відміну від Росії.

    Він також вважає, що обов’язковою передумовою проведення виборів на Донбасі є виведення російських військ та позбавлення бойовиків контролю у регіоні.

    Як повідомлялось, Україна не буде вносити ніякі зміни до Конституції про так званий особливий статус Донбасу

    Джерело: Новое Время

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