Пристайко озвучив «формулу Зеленського» для врегулювання конфлікту на Донбасі



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Міністр закордонних справ Вадим Пристайко

У письмовому вигляді «формули Зеленського» не існує

Умовна «формула Зеленського» для врегулювання конфлікту на Донбасі передбачає здійснення владою кроків, які відповідають очікуванням народу України.

Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«Формули Пристайка» ще немає, є умовна «формула Зеленського». Вона говорить про те, що ми зробимо всі кроки, які можемо зробити, відповідаючи на очікування в першу чергу нашого народу», - сказав Пристайко.

Як пояснив міністр, це означає, що Україна спробує визволити з полону всіх наших співгромадян і намагатиметься «ментально, меседжами і символами» дотягнутися до нашого народу, який залишився по той бік лінії зіткнення.

У цьому контексті Пристайко нагадав про спробу відбудувати міст у Станиці Луганській. Окрім того, за його словами, президент України пропонує зробити так, щоб люди на окупованих територіях не мусили кожні 60 днів перереєстровуватися для отримання пенсії, а могли робити це один раз на рік.

«Такі кроки - це є основа умовної «формули Зеленського», в кінці якої стоїть: якщо ми найближчим часом не зможемо, склавши всі ці заходи, розв’язати проблему, тоді ми повинні перейти до якихось нових інших радикальних заходів. На все про все у нас є від пів року до року. А закінчується «формула Зеленського» фразою, що у нас немає п’яти років, аби продовжувати переговори та кожного дня прокидатися і читати, кого застрелив снайпер, і хто де загинув», - сказав Пристайко.

Водночас міністр зауважив, що у письмовому вигляді «формули Зеленського» не існує - він її щойно сформулював, тому вона не дуже чітка. Тож, за словами міністра, йому треба буде зустрітися з президентом і «накидати її швиденько».

«Якими можуть бути радикальні кроки? Я вам скажу, що президент - це Верховний головнокомандувач. У нього, зрештою, немає іншого виходу як захищатися до кінця - це наша держава, у нас іншої немає», - резюмував очільник МЗС.

Як повідомлялось, Україна не буде вносити ніякі зміни до Конституції про так званий особливий статус Донбасу.

Також ексміністр закордонних справ Павло Клімкін розкрив суть формули Штайнмайєра для врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, глава Організації з безпеки і співробітництва у Європі, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак заявив про підтримку плану Штайнмайєра.

Джерело: Укрінформ