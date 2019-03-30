Стало відомо, скільки міністр закордонних справ заробив за березень



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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін

Середня зарплата в МЗС у березні 2019 року становила 23166,66 грн

Зарплата голови Міністерства закордонних справ України Павла Клімкіна за березень становила 61109,47 грн. Про це повідомила прес-служба МЗС України у відповідь на запит УНН.

Крім того, середня зарплата у міністерстві, згідно з наданими даними, за березень 2019 року становила 23166,66 грн.

Раніше повідомлялося, що суд відкрив справу проти Держаудиту через премію Андрія Коболєва у 228 млн гривень. До того ж відомо, що його зарплата складає 2 млн грн / міс.

Нагадаємо, в Україні заборгованість із виплати заробітної плати станом на початок березня становила 2,45 млрд грн.