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    Економіка та фінанси

    Стало відомо, скільки міністр закордонних справ заробив за березень

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    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін - Стало відомо, скільки міністр закордонних справ заробив за березень
    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін

    Середня зарплата в МЗС у березні 2019 року становила 23166,66 грн

    Зарплата голови Міністерства закордонних справ України Павла Клімкіна за березень становила 61109,47 грн. Про це повідомила прес-служба МЗС України у відповідь на запит УНН.

    Крім того, середня зарплата у міністерстві, згідно з наданими даними, за березень 2019 року становила 23166,66 грн.

    Раніше повідомлялося, що суд відкрив справу проти Держаудиту через премію Андрія Коболєва у 228 млн гривень. До того ж відомо, що його зарплата складає 2 млн грн / міс.

    Нагадаємо, в Україні заборгованість із виплати заробітної плати станом на початок березня становила 2,45 млрд грн.

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