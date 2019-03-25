Суд відкрив справу проти Держаудиту через премію Коболєва у 228 мільйонів



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Позивач просить суд визнати протиправною та скасувати повністю вимогу ДАСУ, у якій йдеться про те, що премія в розмірі 228 млн гривень була виплачена Коболєву з порушенням постанови уряду

Окружний адміністративний суд м. Києва відкрив провадження у справі щодо виплати премії голові правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву. Про це повідомляє прес-служба суду.

«Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження і призначив на 13 травня підготовче засідання в адміністративній справі за позовом від НАК «Нафтогаз України» до Державної аудиторської служби України щодо виплати премії голові правління Андрію Коболєву», - йдеться у повідомленні.

Позивач просить суд визнати протиправною та скасувати повністю вимогу ДАСУ, у якій йдеться про те, що премія в розмірі 228 млн гривень була виплачена Коболєву з порушенням постанови уряду.

Також у цій вимозі зазначено, що під час проведення ревізії фінансово-господарської діяльності НАК «Нафтогаз України» було встановлено порушення законодавства. ДАСУ вважає, що дебіторську заборгованість ПАТ «Газпром» на суму понад 11 млн грн списано без підстав, чим заподіяно збитків на зазначену суму.

Як повідомлялося, 18 червня 2018 року співробітників Нафтогазу преміювали на 20,7 млн дол. за перемогу у Стокгольмському арбітражі за справами щодо двох контрактів з російським Газпромом. Загальна сума премій становить 45,6 млн дол., однак на сьогодні виплачена лише її частина. Після виплати першої частини уряд заборонив бонуси менеджерам держкомпаній, а прем'єр-міністр Володимир Гройсман звернувся до наглядової ради НАК з вимогою переглянути розмір премій, однак рада відмовилася це зробити.

Нагадаємо, 6 березня уряд не продовжив контракт з головою «Нафтогазу». Тоді Гройсман зазначив, що 22 березня 2019 року завершується контракт з головою правління Нафтогазу Андрієм Коболєвим, за яким його місячний оклад становить 2,08 млн грн. Новий конкурс на посаду керівника «Нафтогазу» мали оголосити з 23 березня.

Натомість 20 березня Гройсман на засіданні уряду заявив, що контракт з Коболєвим та іншими членами правління буде продовжений на один рік до 20 березня 2020 року.

Як повідомлялося, Олег Ляшко з фракцією прорвався у Кабмін з вимогою не продовжувати контракт із Коболєвим.