Стало відомо, скільки споживачі Дніпра сплачують за безпеку газових мереж



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Фінансування робіт з безпеки газових мереж недостатнє

Для забезпечення безаварійного газопостачання передбачено лише 87 грн на місяць на 1 км газопроводів

У Дніпрі та Дніпровському районі в аварійному стані опиняться 64 км газопроводів та 7 газорегуляторних пунктів, якщо не буде необхідного рівня інвестицій у забезпечення безаварійного розподілу газу для споживачів до кінця поточного року . Про це повідомляє пресслужба компанії АТ «Дніпрогаз».

У діючому тарифі на розподіл, який для АТ «Дніпрогаз» затверджує НКРЕКП, для забезпечення безаварійного газопостачання передбачено лише 87 грн на місяць на 1 км газопроводів. Мова йде про такі витрати:

5,1 грн – ремонт газопроводів, обладнання, а також матеріали для них;

3 грн – регулювання тиску в мережах;

0,8 грн – регулярне комплексне приладове обстеження газових мереж;

64,7 грн – експлуатаційні витрати;

9,2 грн – робота АДС;

3,7 грн – модернізація мереж.

«Діючий тариф компанії не забезпечує повноцінне функціонування аварійно-диспетчерської служби, своєчасне виконання необхідних ремонтних робіт, модернізацію та регулярне комплексне обстеження газових мереж, - розповів технічний директор АТ «Дніпрогаз» Юрій Безпрозваний. - Така ситуація пов'язана з систематичним непокриттям тарифом на розподіл природного газу фактичних витрат підприємства протягом кількох років. Діючий тариф на доставку газу для АТ «Дніпрогаз» лише на 76% покриває витрати на забезпечення надійної експлуатації газорозподільних мереж».

У Дніпрі та Дніпровському районі 62% газопроводів побудовані більше 30 років тому. Кількість газопроводів з вичерпаним терміном експлуатації сягає майже 30%. У таких умовах для їх модернізації необхідні інвестиції на рівні 200 млн грн на рік, що дозволить не тільки підвищити рівень безпеки газопостачання, а й зробити систему газопроводів набагато ефективнішою та дешевшою в обслуговуванні.

Оскільки безперебійність газопостачання є пріоритетним напрямком роботи компанії, особливо в умовах карантину, «Дніпрогаз» продовжує працювати в посиленому режимі. З початку року аварійники опрацювали близько 10,4 тис звернень від клієнтів. Нині кошти, які компанія отримує у вигляді оплати від споживачів за доставку газу, спрямовуються переважно на ремонтно-відновлювальні роботи та ліквідацію аварійних ситуацій, проте існує низка інших проблемних питань, які лишаються невиконаними через нестачу фінансування.

АТ «Дніпрогаз» – газорозподільна компанія, що працює під брендом РГК (Регіональна Газова Компанія) на території м. Дніпра та Дніпровського району. Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис км газопроводів та понад 8 млн споживачів газу. У 2019 році АТ «Дніпрогаз» доставило для 400 тис своїх клієнтів близько 800 млн кубометрів газу. Загальна протяжність газопроводів, що обслуговує компанія, складає близько 5,5 тис км.

Нагадаємо, з 1 липня відбудеться друга фаза підвищення тарифів за розподіл газу. Вартість доставки палива в платіжках в середньому зросте на 9,4%.