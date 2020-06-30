В Україні з 1 липня зростуть тарифи на доставку газу



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Тарифи на доставку газу зростуть

Вартість доставки газу зросте на 9,4%

З 1 липня відбудеться друга фаза підвищення тарифів за розподіл газу. Вартість доставки палива в платіжках в середньому зросте на 9,4%. Про це повідомляє ГазПравда.

Раніше тарифи з липня планували збільшити одразу на 20%. Однак 24 червня Національна комісія, що проводить державне регулювання у галузях енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), внесла зміни до свого торішнього рішення, яким встановлювала нові тарифи на розподіл газу. Через суттєве зниження ціни на газ (виробничі втрати і витрати газу займають значну частку в тарифі на розподіл) регулятор переглянув розмір підвищення тарифів.

Тарифи на послугу розподілу природного газу для облгазів

Не зміниться тариф для Київгазу, Донецькоблгазу, Коростишівгазу, Кременчукгазу, Тернопільміськгазу та Харківміськгазу. Натомість істотно подорожчає доставка газу для клієнтів Мелітопольгазу (до 1,31 грн), Одесагазу (79 коп), Уманьгазу (1 грн), Гадячгазу (1,06 грн) та Запоріжгазу (64 коп за кубометр без ПДВ).

Нагадаємо, українці тепер отримують не одну, а дві платіжки за газ. До рахунку за спожите паливо додався ще й рахунок за його доставку. Сплачувати треба незалежно від спожитих обсягів. Тобто, навіть якщо власники будинку тимчасово не проживають і не використовували газ - за доставку все одно доведеться платити щомісяця. Вартість доставки розраховується, виходячи з обсягів споживання за минулий рік. Цей обсяг ділиться на 12 місяців і множиться на тариф відповідного облгазу.