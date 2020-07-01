Уряд іще на місяць відклав запуск ринку газу для населення

Про це на брифінгу за підсумками засідання Кабміну повідомила в.о. міністерки енергетики Ольга Буславець.

Постановою уряд продовжив дію PSO (Public Service Obligation — спеціальне зобов’язання, яке уряд поклав на Нафтогаз, щоб той продавав газ населенню за посередництва регіональних газзбутів за чітко встановленими, заниженими цінами). Його дія мала закінчитися 1 липня, після чого ціни на газ для населення мали стати ринковими.

Буславець пояснила, що рішення ухвалили, оскільки досі не визначили постачальника «останньої надії» — компанію, яка постачатиме газ тим споживачам, з якими не захоче мати справу жодна інша компанія-постачальник.

В уряді кажуть, що конкурс на постачальника «останньої надії» проведуть протягом липня.

Як відомо, в Україні з 1 жовтня 2015 року було скасовано державне регулювання цін на газ для всіх категорій споживачів, крім населення і ТКЕ. З цього часу «Нафтогаз» поставляє газ промисловим споживачам на ринкових умовах. Для населення і ТКЕ діє механізм ПСО, який з 1 травня 2020 року має перестати існувати в рамках узятих Україною на себе зобов'язань щодо лібералізації ринку поставок газу побутовим споживачам.

За час свого існування механізм ПСО неодноразово зазнавав змін. Останні з них (до урядової постанови №867) були внесені 24 січня 2020 року постановою Кабміну №17, згідно з якою основним індикатором при розрахунку ціни на природний газ у рамках спецзобов’язань є фактичні результати біржових торгів, які відбуваються з 1 до 22 числа розрахункового місяця на найбільшому в Європі газовому хабі (ТТF).

Раніше Андрій Коболєв заявив, що ПСО для населення уряд скасує з 1 липня, а для теплокомуненерго – з 2021 року

До відома, у «Нафтогазі» повідомили про зниження ціни на газ у червні. Разом з тим стало відомо, що «Нафтогаз» у липні підвищить ціну на газ для промисловості на 9,7%.

Також нагадаємо, що Нацкомісія пропонує з серпня підвищити тарифи на передачу електроенергії в чотири рази.