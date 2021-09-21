Стало відомо, скільки за перше півріччя SCM Ахметова перерахувала податків у бюджет України

SCM – міжнародна інвестиційна компанія, представлена в 7 країнах Європи та Північної Америки

За результатами шести місяців 2021 року українські підприємства компанії SCM направили до державного бюджету України 29 млрд гривень податків, що на 57% більше, ніж за перше півріччя минулого року. Відрахування до місцевих бюджетів зросли на 38% і склали 5,8 млрд гривень.

Про це йдеться в повідомленні інвестиційної компанії SCM.

Інвестиції в модернізацію і основні фонди зросли на 88% – до 17,7 млрд гривень у порівнянні з першим півріччям 2020 року.

Одними з найбільших інвестицій у цей період для став початок будівництва ДТЕК Тилігульської вітроелектростанції в Миколаївській області.

Цех холодної прокатки на ММКІ – новий ключовий проєкт групи «Метінвест». Його реалізація дозволить дати нові робочі місця, розширити лінійку продукції та знайти нові ринки збуту.

Фінансування соціальних програм склало 5,3 млрд гривень. З них найбільшими статтями стали охорона навколишнього середовища – 3,3 млрд гривень і безпека праці – 1,3 млрд.

Внесок в освіту – це старт проєкту першого в Україні приватного гірничо-металургійного вузу Метінвест Політехніки в Маріуполі. Перших студентів установа готується прийняти вже у вересні 2022 року. Загальний обсяг інвестицій в проєкт – близько 30 млн євро.

Нагадаємо, SCM – це міжнародна інвестиційна компанія, представлена в 7 країнах Європи і Північної Америки. Галузеві холдинги і виробничі активи SCM працюють в гірничо-металургійній, енергетичній, банківській, телекомунікаційній, мас-медійної, транспортній, сільськогосподарській, страховий і інших сферах.

У портфель SCM входять загалом понад 500 компаній і підприємств, на яких працюють близько 200 тисяч осіб. Кінцевим бенефіціаром SCM є бізнесмен Рінат Ахметов.