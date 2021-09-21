Банкова гарантує олігархам «вбивство» їхньої системи

Ніхто ні в кого не збирається нічого несправедливо забирати, наголосив Михайло Подоляк

Подоляк: «Закон проти олігархів приймуть «у будь-якому випадку»

Ініційовані командою президента скандальні законопроєкти №5600 про збільшення податкового навантаження та антиолігархічний № 5599 не просто ударять по олігархах, заявив інтерв’ю «Главкому» радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Після їх ухвалення парламентом традиційна олігархічна політична модель буде знищена.

«Олігарх, заробляючи на державі, ці гроші частково витрачає на створення партій, просуває їх через свої медійні канали, отримує потім партійні квоти в парламенті та уряді та через квоти в уряді отримує можливість зберегти свої неконкурентні переваги. Закон про олігархів разом з допоміжними до нього законами має розірвати цей ланцюг», – сказав Подоляк.

Головний медійник Банкової наголосив, що ніхто ні в кого не збирається нічого несправедливо забирати, але битва між старим та новим політичними форматами та політичними правилами буде доведена до кінця.

«Є два ключових законопроєкти, які мають обов’язково бути проголосовані найближчим часом. Це закон щодо олігархів у другому читанні, прийняття якого розблокує шлях до інших допоміжних законів – того ж закону про лобізм. А також закон №5600, який фундаментально змінює податкову систему. Він більше навантажує рентними платежами галузевих, особливо сировинних, олігархів і водночас дозволяє зібрати ту суму коштів, яку раніше бюджет не отримував. Цей закон дозволить Мінфіну добрати до бюджету від 32 до 35 млрд грн на рік», – сказав Подоляк.

Щодо надмірного податкового навантаження на громадян на малий бізнес, то до законопроєкту №5600 уже подано близько 12 тис. правок, які усунуть цю проблему, повідомив радник Єрмака.

«Президент хоче запровадження, скажімо так, податкової справедливості – коли платять не бідні за все, як завжди в нас було, а багаті за можливість бути легально багатими. На мій погляд, головною задачею цього сезону є свого роду «вбивство» традиційної олігархічної політичної моделі. Зрозуміло, що по ходу цього будуть конфлікти, треба буде вносити якісь правки. Але хоче цього хтось чи ні – закон буде проголосовано в будь-якому випадку. І його прийняття дозволить нам вже вести діалог з олігархами за інших правил», – наголосив радник голови Офісу президента.

Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт № 5600 про внесення змін до Податкового кодексу України, які передбачають підвищення податків для низки галузей. Документ отримав шквал критики від фахівців, адже його запровадження значно посилить податкове навантаження на пересічних громадян та малий бізнес.

На думку заступниці міністра розвитку громад та територій України Наталії Козловської, податкові зміни, запропоновані урядом в законопроєкті №5600, призведуть до суттєвого зростання вартості житла для українців.

П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що податкові ініціативи влади не просто погіршують умови для малого та середнього бізнесу, а фактично запроваджують «презумпцію винуватості» для кожного платника податків.