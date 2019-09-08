Стало відомо, як буде реформовано Укроборонпром



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Підприємства Укроборонпрому, зокрема, займаються розробкою й виготовленням озброєння та техніки

Керівник Укроборонпрому формує нову команду

Функцію акціонера державного концерну «Укроборонпром» буде виконувати Міністерство оборони. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк.

Він розповів, як будуть реформувати «Укроборонпром».

«Наразі акціонером є Кабінет міністрів, моя позиція насправді, що Кабмін не може бути акціонером, якесь одне з міністерств має бути акціонером. Міністерство оборони – це оптимальний варіант, який ми проговорили. Цей варіант також і забезпечує відповідний зв’язок із президентом», – розповів Данилюк в інтерв’ю Радіо Свобода і додав, що це рішення «затвердили».

Також він наголосив, що на підприємство чекає оптимізація.

«Зараз призначено нового керівника, тому зараз він формує нову команду, які розуміють як побудувати процеси. Буде дуже серйозна оптимізація. «Укроборонпром» буде працювати в інтересах держави. Стосовно старої ідеї – ліквідовувати не ліквідовувати. Дивіться: є державні підприємства, врешті-решт що не працює – треба ліквідувати, але те, що залишиться, і буде костяком нового «Укроборонпрому», – сказав він.

Державна компанія «як і будь-який бізнес» має ефективно працювати, акцентував Данилюк. За його словами, головна мета перетворень – зробити компанію «надійною» і «конкурентоздатною» як всередині країни, так і на зовнішніх ринках.

«Найбільш правильна модель – перетворити це в холдинг, де чітко продумана система управління: є наглядова рада, чіткі процедури – як призначається керівництво, як оцінюєтеся його робота, аудит, закупівлі. Тобто все це має бути як в нормальному бізнесі побудовано за чіткими правилами. Саме таку трансформацію ми зараз і хочемо робити. Часто спілкуємося і з новим керівником «Укроборонпрому», проговорюємо питання: де хто має бути акціонером, як формувати наглядову раду. І він дуже серйозно налаштований на ці зміни, у нього є повний мандат від президента на реформування «Укроборонпрому», – сказав Данилюк.

Нагадаємо, 30 серпня президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення колишнього міністра економічного розвитку і торгівлі України Айвараса Абромавічуса генеральним директором Державного концерну «Укроборонпром».

11 липня Айварас Абромавічус став головою наглядової ради Укроборонпрому. Його ввели до наглядової ради Укроборонпрому указом президента 12 червня 2019 року.

У червні уряд виділив на проведення аудиту Укроборонпрому 32,5 мільйона гривень.

Конкурс на обрання аудитора державного концерну Укроборонпром перемогла компанія Baker Tilly Ukraine.

Державний концерн «Укроборонпром» об’єднує понад 100 підприємств-учасників у галузі оборонної промисловості, зокрема, розробки й виготовлення озброєння та техніки, наукової діяльності й експортно-імпортних операцій.