Стало відомо, хто проведе аудит Укроборонпрому



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Конкурс на аудитора державного концерну відбувався у системі Prozorro

Конкурс на обрання аудитора державного концерну Укроборонпром перемогла компанія Baker Tilly Ukraine.

Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

«Міжнародна аудиторська компанія Baker Tilly Ukraine стала переможцем аукціону на проведення аудиту консолідованої звітності державного концерну Укроборонпром», — повідомили в Укроборонпромі.

Конкурс на аудитора державного концерну відбувався у системі Prozorro. Окрім Baker Tilly Ukraine, у ньому брала участь компанія Ernst & Young.

«Це стане першим консолідованим аудитом концерну за всю історію його існування. До цього міжнародні аудити проводилися лише в окремих підприємствах-учасниках концерну», — зазначають в Укроборонпромі.

У пресслужбі компанії зазначають, що попередня влада блокувала проведення конкурсу на обрання аудитора Укроборонпрому, однак після призначення до наглядової ради концерну Айвараса Абромавічуса конкурс було розблоковано.

30 серпня президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення колишнього міністра економічного розвитку і торгівлі України Айвараса Абромавічуса генеральним директором Державного концерну «Укроборонпром».

11 липня Айварас Абромавічус став головою наглядової ради Укроборонпрому. Його ввели до наглядової ради Укроборонпрому указом президента 12 червня 2019 року.

У червні уряд виділив на проведення аудиту Укроборонпрому 32,5 мільйона гривень.