Зеленський призначив Абромавічуса гендиректором «Укроборонпрому»



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Айварас Абромавічус

Президент указом №640/2019 звільнив Павла Букіна із посади очільника «Укроборонпрому»

Президент України Володимир Зеленський звільнив генерального директора державного концерну «Укроборонпром» Павла Букіна та призначив на цю посаду Айвараса Абромавічуса.

Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.

«Призначити Абромавічуса Айвараса генеральним директором Державного концерну «Укроборонпромм, - ідеться в указі №641/2019.

Попередньо президент указом №640/2019 звільнив Павла Букіна із посади очільника «Укроборонпрому».

Крім того, згідно з указом №639/2019 припинено повноваження Абромавічуса як члена наглядової ради «Укроборонпрому».

Як повідомлялось, 11 липня «Укроборонпром» призначив головою наглядової ради Абромавічуса, при цьому концерн має намір провести торги з вибору аудитора в вересні.