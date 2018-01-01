Стало відомо, які дороги відремонтують у 2018 році

Ремонт доріг відбуватиметься за маршрутним принципом

Державне агентство автомобільних доріг України у рамках затвердженої 11 січня 2018 року Кабінетом міністрів України концепції Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на п'ять років планує здійснювати ремонти основних коридорів державного значення за маршрутним принципом. Про це повідомила



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Дорожні ремонтні дороги

Ремонт доріг відбуватиметься за маршрутним принципом

Державне агентство автомобільних доріг України у рамках затвердженої 11 січня 2018 року Кабінетом міністрів України концепції Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на п'ять років планує здійснювати ремонти основних коридорів державного значення за маршрутним принципом. Про це повідомила прес-служба «Укравтодора».

Згідно з програмою ремонту доріг, у 2018 році «Укравтодор» продовжить роботи на основних коридорах: Gо Highway, М-03, М-05, М-01, Н-08, Н-31.

Окрему увагу буде приділено дорогам на сході країни: Р-46 Харків-Охтирка, М-03 Харків-Слов'янськ-Краматорськ, Р-07 Чугуїв-Мілове.

На півдні країни проводитиметься ремонт на ділянках доріг: М-15 Одеса-Рені (з обходом Рені), Н-14 Кропивницький-Миколаїв, Н-11 Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв, заплановано ремонт мосту через Хаджибейський лиман (дорога М-05).

У західній Україні ремонти здійснюватимуться на ділянках таких доріг: Н-22 Рівне - Луцьк - Устилуг, М-21 Житомир-Вінниця, Н-10 Івано-Франківськ - Стрий, Н-03 Житомир-Хмельницький-Чернівці. Також запланований ремонт короткої траси від Мукачевого до Чопа на дорозі М-24/М-25.

За кошти МФО розпочнеться реконструкція Північного обходу Житомира, реконструкція Gо Highway в Хмельницькій області та триватиме реконструкція М-03 на ділянці Лубни - Полтава.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України затвердив концепцію Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2018-2022 рр.

Орієнтовний обсяг фінансування становить 322,575 млрд грн, з яких 176 млрд грн - бюджетні кошти.