Столиця Вірменії залишилася без електроенергії
У Вірменії стався блекаут, фото ілюстративне
Майже весь Єреван залишився без електрики, мобільний зв'язок та інтернет працюють з перебоями
В енергетичній системі Вірменії сталася масштабна аварія, внаслідок якої столиця Єреван залишилася без електрики.
Про це у середу ввечері повідомляє «Радіо Свобода».
Зазначається, що через перепад напруги вимкнулися Єреванська ТЕЦ і 5-й енергоблок Разданської ТЕЦ.
Майже весь Єреван залишився без електрики, мобільний зв'язок та інтернет працюють з перебоями, а також було припинено роботу метрополітену.
У деяких регіонах Вірменії сталися збої в газопостачанні та водопостачанні.
Як повідомляв «Главком», в Аргентині та Уругваї 16 червня сталося масове відключення електроенергії. Попередня причина - збій в системі електропостачання.