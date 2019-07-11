Столиця Вірменії залишилася без електроенергії



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У Вірменії стався блекаут, фото ілюстративне

Майже весь Єреван залишився без електрики, мобільний зв'язок та інтернет працюють з перебоями

В енергетичній системі Вірменії сталася масштабна аварія, внаслідок якої столиця Єреван залишилася без електрики.

Про це у середу ввечері повідомляє «Радіо Свобода».

Зазначається, що через перепад напруги вимкнулися Єреванська ТЕЦ і 5-й енергоблок Разданської ТЕЦ.

Майже весь Єреван залишився без електрики, мобільний зв'язок та інтернет працюють з перебоями, а також було припинено роботу метрополітену.

У деяких регіонах Вірменії сталися збої в газопостачанні та водопостачанні.

Як повідомляв «Главком», в Аргентині та Уругваї 16 червня сталося масове відключення електроенергії. Попередня причина - збій в системі електропостачання.