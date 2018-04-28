Суд заборонив проведення страйку працівників польської авіакомпанії LOT
- Вчора, 11:20
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Суд вирішив, що процедура ухвалення рішення щодо страйку була проведена з порушеннями
Президент Польських авіаліній LOT Рафал Мільчарський заявив, що суд позитивно розглянув клопотання фірми і заборонив проведення генерального страйку 1 травня 2018 року.
Згідно з рішенням суду, референдум, під час якого профспілки працівників авіакомпанії прийняли рішення про проведення страйку, відбувся з порушенням процедури.
«Я хочу поінформувати усіх пасажирів, не приховую, з величезним полегшенням, що травневий вікенд не є під загрозою, і ви можете безпечно летіти нашими авіалініями LOT. Жодного страйку у травневий вікенд не буде. А ми зі свого боку, як управа Польських авіаліній, зробимо все можливе, щоб у фірмі LOT не проводилися страйки. Ми постійно розмовляємо з нашими працівниками, прагнемо щоб наші працівники зрозуміли – перед нами ще багато праці», - заявив Мільчарський.
Профспілки Польських авіаліній LOT, у свою чергу наголошують, що референдум відбувся легально, а за проведенням страйку проголосувало 90% профспілчан.
Раніше Працівники найбільшого авіаперевізника Польщі - компанії LOT заявили, що розпочнуть 1 травня безстроковий страйк з вимогою збільшення зарплати.
Джерело: Польське радіо