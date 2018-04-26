Працівники польської авіакомпанії LOT оголосили про початок безстрокового страйку

Літаки авіакомпанії LOT літають з Варшави до Києва (Бориспіль та Жуляни), Львова, Одеси, Харкова і Запоріжжя

Працівники найбільшого авіаперевізника Польщі - компанії LOT розпочнуть 1 травня безстроковий страйк з вимогою збільшення зарплати. Керівництво LOT вважає цей страйк «нелегальним» і переконує, що докладе зусиль, аби пасажири не відчули ускладнень в роботі компанії, повідомляє Укрінформ. «Ми протестуватимемо доти, доки не буде



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Літаки авіакомпанії LOT літають з Варшави до Києва (Бориспіль та Жуляни), Львова, Одеси, Харкова і Запоріжжя

Працівники найбільшого авіаперевізника Польщі - компанії LOT розпочнуть 1 травня безстроковий страйк з вимогою збільшення зарплати.

Керівництво LOT вважає цей страйк «нелегальним» і переконує, що докладе зусиль, аби пасажири не відчули ускладнень в роботі компанії, повідомляє Укрінформ.

«Ми протестуватимемо доти, доки не буде виконано очікування працівників», - заявила голова профспілкового об’єднання працівників льотного персоналу LOT Моніка Желязік.

Вона зазначила, що до цього часу профспілкові об'єднання безрезультатно упродовж трьох років намагалися домовитися з керівництвом авіакомпанії про підвищення зарплат.

Голова правління LOT Рафал Мілчарський повідомив у четвер, що протест, який організовують два профспілкові об'єднання компанії, є «нелегальним».

«Як правління і працівники LOT ми докладемо зусиль, щоб цей нелегальний страйк не відбувся», - зауважив Мілчарський.

Він додав, що страйк є нелегальним, оскільки на нього погодилися лише два з шести профспілкових об'єднань компанії.

За його словами, якщо страйк усе ж відбудеться, то LOT докладе зусиль, аби клієнти компанії цього не відчули.

Як повідомлялося, літаки авіакомпанії LOT літають з Варшави до Києва (Бориспіль та Жуляни), Львова, Одеси, Харкова і Запоріжжя. Крім того, LOT здійснює авіарейси до Львова з міст Бидгощ, Познань та Ольштин.