Суд забрав нафтобазу мелітопольського бізнесмена, який заправляв окупантів

Арештованими будівлями та резервуарами з пальним розпоряджатиметься Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами

Печерський районний суд Києва передав в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) майно фірми «Юг ойл», зареєстрованої в окупованому Мелітополі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ухвалу від 18 жовтня.

За даними слідства, громадяни України налагодили механізм з реалізації пального виробництва Росії на території тимчасово окупованих Запорізької та Херсонської областей за сприянням військових міноборони РФ. Зокрема, посадові особи групи компаній Oil Transit, до якої входять ПП «Юг ойл», ТОВ «Транс ойл 1», а також підконтрольні приватні підприємці організували схему транспортування, зберігання та реалізації нафтопродуктів виробництва нафтопереробних заводів Росії.

Загалом Oil Transit володіє близько 10 АЗС, здебільшого на тимчасово окупованій території, а також нафтобазою у селі Оратів Вінницької області.

За клопотанням правоохоронців суд арештував вказану нафтобазу, яку оформлено на «Юг ойл». Йдеться про кілька пустих та повних резервуарів з пальним та адміністративні будівлі.

За відомостями бізнес-пошукового ресурсу Youcontrol, ПП «Юг ойл» належить мелітопольцю Олексію Попову. Як писали ЗМІ, правоохоронці повідомили про підозру бізнесмену у пособництві державі-агресору.

Нагадаємо, що суд наклав арешт на все майно президента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва і начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства, які підозрюються в роботі на агресора. Загальна сума арештованих активів становить майже 1 млрд грн. Це насамперед кошти у гривневому еквіваленті, а також транспортні засоби та нерухомість обох фігурантів.