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СБУ арештувала все майно підозрюваного у колабораціонізмі Богуслаєва

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
СБУ арештувала все майно підозрюваного у колабораціонізмі Богуслаєва
Керівник «Мотор Січі» є акціонером банку, якому належить 100% корпоративних прав ще однієї фінустанови – «Мотор Банку»
фото з відкритих джерел

Загальна сума арештованих активів становить майже 1 млрд грн

Служба безпеки України наклала арешт на все майно президента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва і начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства, які підозрюються в роботі на агресора. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«Загальна сума арештованих активів становить майже 1 млрд грн. Це насамперед кошти у гривневому еквіваленті, а також транспортні засоби та нерухомість обох фігурантів», – йдеться в повідомленні.

Крім того, в ході розслідування співробітники СБУ встановили, що керівник «Мотор Січі» є акціонером банку, якому належить 100% корпоративних прав ще однієї фінустанови – ПАТ «Мотор Банк». Також викрито причетність високопосадовця до комерційної діяльності декількох українських підприємств, в яких він володіє значним пакетом акцій.

«У зв’язку з цим Служба безпеки здійснила комплексні заходи для накладення арешту на відповідні корпоративні права підозрюваного. Нагадаємо, що обидва фігуранти були затримані контррозвідкою СБУ у жовтні цього року», – додали в СБУ.

Слідство встановило, що керівництво заводу у Запоріжжі налагодило транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до РФ. Посадовці діяли у змові з наближеними до кремля представниками російської корпорації «ростех», яка є одним із головних виробників озброєнь для зс РФ. Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту ударних вертольотів, які масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну.

Слідчі Служби безпеки повідомили організаторам оборудки про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялося, що підозрюваного у державній зраді президента промислового гіганта «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва можуть обміняти на українських військовополонених, яких утримують російські окупанти.

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Теги: СБУ Мотор Січ В'ячеслав Богуслаєв війна росія Україна

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