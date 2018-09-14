Суд зняв арешт з активів «Газпрому» в Англії та Уельсі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Умовою скасування наказу стала згода «Газпрому» прийняти зобов’язання не відчужувати акції Nord Stream AG

Російська енергетична компанія «Газпром» заявила, що суд в Англії скасував рішення про арешт активів компанії в Англії та Уельсі, який був накладений в межах суперечки з Нафтогазом.

Про це повідомляє прес-служба «Газпрому» у Twitter.

«Сьогодні (13 вересня — ред.) англійський суд скасував наказ від 18 червня 2018 року щодо арешту активів «Газпрому» на території Англії та Уельсу. Умовою скасування наказу стала згода «Газпром»у прийняти зобов’язання не відчужувати акції Nord Stream AG (компанія-оператор газопроводу «Північний потік» — ред.) до завершення слухань в англійському суді у справі щодо визнання та виконання рішення Стокгольмського арбітражу (щодо суперечки з Нафтогазом — ред.)», — йдеться у повідомленні.

Також «Газпром» підтвердив, що 13 вересня у Швеції апеляційний суд скасував тимчасове призупинення рішення Стокгольмського арбітражу, якого раніше домігся «Газпром».

«Газпром» має намір домагатися перегляду цього рішення», — наголосили в компанії.

Зазначимо, що станом на 13 вересня на заборгованість ««Газпром»у» перед «Нафтогазом» нараховані відсотки у сумі 104 мільйони доларів.

Раніше повідомлялося, що державна компанія «Нафтогаз» не має наміру об’єднувати переговори про продовження транзитної угоди з Росією та можливе укладання мирної угоди з ««Газпром»ом» в межах суперечки у Стокгольмському арбітражі.

Раніше у «Нафтогазі» заявили, що негайне проведення відокремлення оператора газотранспортної системи зараз неможливе через чинний транзитний контракт з російським ««Газпром»ом».

4 липня «Нафтогаз» повідомив, що Швейцарський суд округу Цуг відновив арешт акцій компаній Nord Stream AG та Nord Stream 2 AG, які належать російському ««Газпром»у».

Раніше у Швейцарії судові пристави провели опис майна в офісі компанії, яка будує «Північний потік-2», в рамках виконання рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору ««Газпром»у» з «Нафтогазом України».

Нагадаємо, за підсумками двох арбітражних проваджень у Стокгольмі ««Газпром»» винен «Нафтогазу» 2,56 млрд дол.