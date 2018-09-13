Суд у Швеції поновив рішення про стягнення $2,6 млрд з «Газпрому»



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Станом на 13 вересня на заборгованість «Газпрому» перед «Нафтогазом» нараховані відсотки у сумі 104 мільйони доларів

У Швеції апеляційний суд скасував тимчасове призупинення рішення Стокгольмського арбітражу, якого раніше домігся «Газпром». Таким чином суд підтвердив, що «Газпром» має заплатити «Нафтогазу» понад 2,6 мільярди доларів за позовом щодо транзиту газу.

Про це повідомив головний комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко у Facebook.

За його словами, 13 вересня відбулися тристоронні консультації щодо транзиту газу після 2019 року.

«Ну а під кінець дня ще одна добра новина — апеляційний суд у Швеції розглянув наші аргументи і відмінив своє рішення про тимчасове призупинення примусового виконання у Швеції рішення арбітражу, за яким «Газпром» має нам заплатити вже більше 2,6 млрд (доларів — ред.)», — написав Вітренко.

Зазначимо, що станом на 13 вересня на заборгованість «Газпрому» перед «Нафтогазом» нараховані відсотки у сумі 104 мільйони доларів.

Раніше повідомлялося, що державна компанія «Нафтогаз» не має наміру об’єднувати переговори про продовження транзитної угоди з Росією та можливе укладання мирної угоди з «Газпромом» в межах суперечки у Стокгольмському арбітражі.

Раніше у «Нафтогазі» заявили, що негайне проведення відокремлення оператора газотранспортної системи зараз неможливе через чинний транзитний контракт з російським «Газпромом».

4 липня «Нафтогаз» повідомив, що Швейцарський суд округу Цуг відновив арешт акцій компаній Nord Stream AG та Nord Stream 2 AG, які належать російському «Газпрому».

Раніше у Швейцарії судові пристави провели опис майна в офісі компанії, яка будує «Північний потік-2», в рамках виконання рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору «Газпрому» з «Нафтогазом України».

Нагадаємо, за підсумками двох арбітражних проваджень у Стокгольмі «Газпром» винен «Нафтогазу» 2,56 млрд дол.