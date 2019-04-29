  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Світові ціни на нафту відновили зростання

    • Розсилка
    Видобуток нафти - Світові ціни на нафту відновили зростання
    Видобуток нафти

    Нафта марки Brent у Лондоні подорожчала до $71,86 за барель

    Світові ціни на нафту еталонних марок перейшли до зростання після різкого падіння минулої п'ятниці. Про це свідчать дані торгів увечері в понеділок, 29 квітня.

    Так, червневі ф'ючерси на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 20:15 за Києвом виросли на $0,23 (0,32%) - до $71,86 за барель.

    Вартість ф'ючерсу на WTI на червень на електронній сесії на нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) піднялася на $0,25 (0,39%) - до $63,55 за барель.

    Таким чином, спред між актуальними контрактами на марки Brent і WTI становить $8,31 на користь Brent.

    До слова, напередодні керівник генерального штабу Ірану Мохаммед Багері заявив, що вони можуть почати блокування поставок нафти з Перської затоки, якщо буде посилення санкцій Вашингтона проти Тегерана.

    Джерело: Кореспондент.net

    Читайте також
    нафта нафтопродукти економіка ціни біржа
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ