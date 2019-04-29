Світові ціни на нафту відновили зростання



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Видобуток нафти

Нафта марки Brent у Лондоні подорожчала до $71,86 за барель

Світові ціни на нафту еталонних марок перейшли до зростання після різкого падіння минулої п'ятниці. Про це свідчать дані торгів увечері в понеділок, 29 квітня.

Так, червневі ф'ючерси на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 20:15 за Києвом виросли на $0,23 (0,32%) - до $71,86 за барель.

Вартість ф'ючерсу на WTI на червень на електронній сесії на нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) піднялася на $0,25 (0,39%) - до $63,55 за барель.

Таким чином, спред між актуальними контрактами на марки Brent і WTI становить $8,31 на користь Brent.

До слова, напередодні керівник генерального штабу Ірану Мохаммед Багері заявив, що вони можуть почати блокування поставок нафти з Перської затоки, якщо буде посилення санкцій Вашингтона проти Тегерана.

Джерело: Кореспондент.net