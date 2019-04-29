В Ірані пригрозили блокадою поставок нафти



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У керівництві Ірану заявили, що заблокують поставки нафти через Перську затоку в разі посилення санкцій

Керівник генерального штабу Ірану Мохаммед Багері заявив, що вони можуть почати блокування поставок нафти з Перської затоки, якщо буде посилення санкцій Вашингтона проти Тегерана.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Багері заявив, що якщо буде надалі «зростати ворожість», то вони зможуть заблокувати Ормузьку протоку.

«Якщо наша нафта не буде транспортуватися цією протокою, то і нафта з інших країн, звичайно, не буде транспортуватися через неї», - повідомив керівник генштабу Ірану.

Зауважимо, що Ормузька протока має стратегічне значення, оскільки вважається головною транспортною артерією для міжнародних перевезень нафти.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив у травні минулого року про рішення вийти зі Спільного всеосяжного плану дій із врегулювання іранської ядерної проблеми і відновлення дії односторонніх санкцій щодо Ірану. 5 листопада 2018 року набули чинності нові санкції США щодо Ірану.

А в кінці березня США розширили санкційний список проти Ірану, внісши до нього дев'ять фізичних осіб і 14 організацій, які підозрюються у причетності до терористичної діяльності та іранської ядерної програми.