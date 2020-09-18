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    Економіка та фінанси

    Тепловики заборгували «Чернівцігазу» за розподіл майже 22 млн грн

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    Тепловики заборгували «Чернівцігазу» за розподіл майже 22 млн грн

    Мільйонні борги тепловиків ставлять під загрозу початок опалювального сезону

    «Чернівцітеплокомуненерго» заборгувало АТ «Чернівцігаз» за розподіл 21,8 млн гривень. На початок опалювального сезону сума заборгованості тепловиків прогнозовано збільшиться до 26,7 млн грн, що натомість ставить під загрозу своєчасний початок опалювального сезону.

    Про необхідність погашення боргів газорозподільна компанія попереджала тепловиків ще з березня поточного року. Через відсутність реакції з боку міського теплопостачального підприємства, в липні, «Чернівцігаз» вимушено звернувся до суду з позовною заявою про стягнення боргу в розмірі 11,5 млн грн. Відтоді, заборгованість підприємства комунальної теплокомуненергетики зросла до 21,8 млн грн.

    Про проблеми теплопостачальної компанії «Чернівцігаз» також неодноразово інформував місцеву владу, зокрема, у зверненнях зазначалося, що без повного погашення заборгованості до 01.10.2020 року, об’єкти «Чернівцітеплокомуненерго» не будуть підключені до газорозподільної системи. 

    Мільйонні борги тепловиків ставлять під загрозу початок опалювального сезону. Відповідно до законодавства, АТ «Чернівцігаз» не має права тепловикам-боржникам розподіляти природний газ. Окрім цього, через брак коштів «Чернівцігаз» не може вчасно модернізувати газорозподільну систему до початку опалювального сезону.

    Нагадуємо, що відбір природного газу з газорозподільної системи можливий лише за відсутності заборгованості перед газорозподільним підприємством та наявності номінацій на відповідний розрахунковий період. Такими є вимоги Кодексу газорозподільних систем та Закону України «Про ринок природного газу».

    Акціонерне товариство «Чернівцігаз» єдина на території Чернівецької області компанія-ліцензіат з розподілу природного газу. АТ «Чернівцігаз» експлуатує 8 788 км. газопроводів. У 2019 році підприємство протранспортувало близько 250,1 млн. м. куб. природного газу. Клієнтами компанії є понад 230 тисяч сімей Чернівецької області та більше 3 тисяч підприємств, установ і організацій. АТ «Чернівцігаз» є одним з найбільших роботодавців Чернівецької області. Штат компанії становить близько 1100 осіб.
    Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.
    газ РГК
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