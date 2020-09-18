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    Події в Україні

    Газопровід, на якому під Києвом стався масштабний прорив, відремонтовано

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    Ремонт газогону провели працівники&nbsp;<span>Боярського виробничого лінійного управління магістральних газопроводів</span> - Газопровід, на якому під Києвом стався масштабний прорив, відремонтовано
    Ремонт газогону провели працівники Боярського виробничого лінійного управління магістральних газопроводів

    Газогін відновлений для транспортування газу

    Магістральний газопровід КЗУ-1, на якому поблизу смт Чабани Києво-Святошинського району стався прорив у ніч на 15 вересня, відновлений для транспортування газу. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

    «Станом на 7 годину 18 вересня газогін відновлений для транспортування газу. Роботи по ліквідації наслідків розгерметизації тривають», - йдеться в повідомленні.

    Як повідомлялося, в ніч проти вівторка, 15 вересня, прорвало газопровід високого тиску біля Чабанів Києво-Святошинського району. Жертв і постраждалих немає.

    Постачання газу для споживачів організовано через інші газогони. Як заявив Оператор газотранспортної системи України, ця ситуація жодним чином не впливає на транзит газу до країн ЄС.

    Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом розгерметизації магістрального газопроводу КЗУ-1.

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