Формула Роттердам+ відповідала світовим ринковим практикам, – експерт



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«Звинувачення, які детективи НАБУ озвучували проти формули «Роттердам+» були вибіркові і абсурдні»

Формула «Роттердам+» повністю відповідала європейським та світовим принципам ціноутворення на енергетичне вугілля. Про це повідомив президент Першої енергетичної асоціації України Василь Котко.

«Це дійсно усталена європейська практика, це взагалі світова практика - біржова ціна плюс доставка. Так що якихось новацій тут у нас не було», - переконаний експерт.

За його словами ідентичний принцип ціноутворення діє в Україні і на природний газ.

«Ми бачимо, що зараз по газу у нас абсолютно ідентична практика. Точно таким же чином встановлюються ціни», - додав президент асоціації.

Експерт зазначив, що звинувачення, які детективи НАБУ озвучували проти формули «Роттердам+» були вибіркові і абсурдні.

«Ці обвинувачення просто протирічать усталеним підходам, які скрізь у світі застосовуються. І ще більш смішно. Якщо б ми про «Роттердам+» сказали неправильно, тоді у нас зараз ціноутворення і на газ неправильне. З цим навіть ніхто не сперечається. Це взагалі смішно», - підсумував експерт.

Нагадаємо, 28 серпня САП оголосила про закриття справи «Роттердам+» через відсутність достовірних і вичерпних доказів вини підозрюваних.

11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули «Роттердам+». До цього також жодна державна експертиза, проведена як з ініціативи НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила нанесення збитків.

9 серпня сторона захисту офіційно отримала від САП копію постанови про закриття цієї справи.