ТЕС ДТЕК збільшили навантаження рекордних 32 енергоблоків – «Укренерго»

Навантаження також несуть 5,5 блоків державних ТЕС «Центренерго», пів блока Слов’янської ТЕС та 6 блоків ТЕЦ

В денний пік навантаження 23 грудня в енергосистемі працюють рекордні 32 енергоблоки ТЕС ДТЕК Енерго з усіх працюючих 43 блоків ТЕС і ТЕЦ. Це є найвищим показником з січня цього року.

Про це свідчать дані НЕК «Укренерго».

Згідно даних системного оператора, станом на 11:30, навантаження також несуть 5,5 блоків державних ТЕС «Центренерго», пів блока Слов’янської ТЕС та 6 блоків ТЕЦ.

Як повідомляв раніше генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв, в умовах мінімального навантаження на інші підприємства теплової генерації через дефіцит палива, минулого тижня кількість блоків ТЕС ДТЕК Енерго у роботі досягала 31 шт. з усіх 38 працюючих в системі енергоблоків ТЕС та ТЕЦ.

Це рекордний, по кількості одночасно працюючого в мережі обладнання, показник за останні 10 місяців.

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