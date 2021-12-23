Нардепи подали правоохоронцям заяву про «держзраду» Зеленського

У повідомленні про кримінальне правопорушення зазначено, що «за канденції Володимира Зеленського Україна втратила енергетичну незалежність»

Народні депутати з «ЄС» заявили в Офіс генпрокурора, ДБР та СБУ про «державну зраду та фінансування тероризму» президентом і його оточенням

Народні депутати з фракції «Європейська солідарність» подали повідомлення «про злочин» президента Володимира Зеленського та його оточення до Офісу генерального прокурора, Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України.

У повідомленні про кримінальне правопорушення, зокрема, зазначено: «за канденції Володимира Зеленського Україна втратила енергетичну незалежність і почала купувати вугілля в країни-агресора», – інформує пресслужба «Євросолідарності».

«Станом на грудень 2021 року Україна знаходиться на межі енергетичної катастрофи, без зовнішньої допомоги країна безсила перед енергетичним шантажем агресора – Російської Федерації, «що є прямими наслідками дій вищого керівництва країни, зокрема, громадянина Зеленського Володимира Олександровича, який з 2019 року обіймає посаду президента України», – йдеться у документі.

Представники «ЄС» наголошують, що протягом 2016-2019 років вище керівництво держави разом з профільним міністерством провело переобладнання українських ТЕС на вугілля газової групи, яке видобувається на українських вугледобувних підприємствах з метою забезпечити незалежність держави у сфері тепло і електропостачання.

Також вказується, що рішення влади зруйнували енергетичну незалежність України у сфері тепло і електропостачання, зробили країну вкрай залежною від РФ та Республіки Білорусь.

«За часи президенства Зеленського близько €4 млрд було витрачено на вугілля з РФ і Білорусі, а також на закупівлю електроенергії із цих країн», – йдеться у заяві про «злочин».

У «Європейській солідарності» наголошують – вказані дії містять ознаки кримінальних правопорушень, передбачених, які підпадають під статті «державна зрада», «фінансування тероризму» та «створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами вчинені службовою особою з використанням службового становища».

Депутати вимагають невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вищенаведених кримінальних правопорушень, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, сьогодні адвокати Порошенка прибули до ДБР для «діалогу з опонентами».

Нагадаємо, 20 грудня п'ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко отримав підозру у державній зраді.

Згодом адвокати Петра Порошенка заявили, що вважають так звану «вугільну справу» політично вмотивованою та необґрунтованою. Сфабрикованою вважає нову справу проти п’ятого президента й керівник центрального штабу «Європейської солідарності» Олександр Турчинов. Він запевнив, що Порошенко ходитиме на допити, коли повернеться в Україну.

21 грудня Порошенко розповів про «вітання» з Банкової та назвав терміни повернення в Україну.

Тим часом CША відреагували на звинувачення проти Порошенка. Також посол Британії застерегла Зеленського від вибіркового правосуддя.

Президент Володимир Зеленський вважає, що оголошення підозри п'ятому президенту Петру Порошенку не вплине на внутрішньополітичну ситуацію в Україні.