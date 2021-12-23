ДТЕК прозвітував про інвестиції в екологію в регіоні Бурштинської ТЕС

Упродовж останніх п’яти років, з 2017 по 2021 рр., інвестиції в екомодернізацію устаткування і технологічних процесів на Бурштинській ТЕС склали понад 372 млн. грн. З них лише за підсумками цього року відповідні вкладення очікуються на рівні 65 млн. грн. Про це повідомила прес-служба ДТЕК Бурштинська ТЕС, коментуючи екологічну ситуацію на підприємстві.

Там зазначили, що лише у 2020 році викиди на ТЕС зменшилися на 60 тис. т. Це на 35% менше викидів, ніж у 2019 році.

На підприємстві також проінформували, що загальні екологічні витрати компанії ДТЕК Енерго у 2018-2020 рр. склали 2,7 млрд грн. та нагадали, що за цей час компанією «ДТЕК Західенерго» було сплаченого екологічного податку на суму майже 4,2 млрд грн. Він був зарахований до державного та місцевих бюджетів.

Також на Бурштинській ТЕС розповіли, що через простій інших підприємств теплової генерації, за останній рік суттєво зросла потреба української енергосистеми в потужностях Бурштинської ТЕС. Разом з тим зросло і навантаження на енергоблоки підприємства. У січні-листопаді цього року станція відпустила в мережу 6.4 млрд кВт*год електроенергії. Це на 1,45 млрд кВт.год більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

Нагадаємо, покращити екологічну ситуацію від роботи ТЕС і ТЕЦ має Національний план скорочення викидів від великих спалювальних установок. Раніше в Європейській бізнес-асоціації закликали Кабмін вже найближчим часом розробити механізм фінансування Нацплану, щоб не зірвати процес екологічної модернізації енергетики. Згідно нещодавнього указу президента, Уряд має розробити та затвердити порядок і джерела фінансування НПСВ. За оцінкою експертів, реалізація плану в Україні потребує інвестицій в розмірі щонайменше 4,1 млрд євро.