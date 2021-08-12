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    Економіка та фінанси

    ТЕС почали завчасно імпортувати вугілля для стабільного проходження зими, – експерт

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    В травні-липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі - ТЕС почали завчасно імпортувати вугілля для стабільного проходження зими, – експерт
    В травні-липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі

    «Імпорт вугілля дозволить вирішити проблему з його нестачею на складах ТЕС», – Сергій Чех

    Власники теплових електростанцій почали завчасно імпортувати вугілля, щоб забезпечити стабільне проходження опалювального періоду 2021-2022 років.

    Про це повідомив експерт, колишній радник міністра енергетики Сергій Чех.

    «Виробники е/е вже зараз «підстрахувалися» і почали імпорт вугілля з-за кордону. У серпні, тобто, заздалегідь до початку опалювального сезону. Це добре. Подальший імпорт вугілля дозволить вирішити проблему з його нестачею на складах ТЕС», – наголосив експерт.

    За його словами, це дозволить забезпечити стабільність енергосистеми і пройти зиму без будь-яких обмежень споживачів.

    Нагадаємо, в травні-липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива.

    У серпні ситуація виправилася і ГК ТЕС почали контрактувати нові обсяги вугілля в тому числі по імпорту.

    Так компанія ДТЕК почала імпорт вугілля з Казахстану і Польщі, також веде переговори з США.

    Теги: ТЕС вугілля імпорт ТЕЦ ДТЕК
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    ТЕС почали завчасно імпортувати вугілля для стабільного проходження зими, – експерт