«Київтеплоенерго» відсудило в «Укренерго» 76 млн грн боргу за балансуючий ринок

Борги «Укренерго» перед виробниками електроенергії за послуги на балансуючому ринку складають близько 11,5 млрд грн

Наразі суд розглядає другий позов «Київтеплоенерго» до «Укренерго» на 887 млн грн

Господарський суд міста Києва задовольнив позов комунального підприємства «Київтеплоенерго» до державного «Укренерго» про стягнення 76 млн грн заборгованості за куплену в електричну енергію з метою врегулювання небалансів.

Про це повідомило видання Finbalance з посиланням на рішення суду.

Нещодавно холдинг цей же суд задовольнив вимоги іншого виробника струму – компанії ДТЕК – щодо аналогічного боргу за балансуючий ринок в розмірі 1 млрд грн.

Цей борг виникла внаслідок неналежного виконання держкомпанією зобов`язань за договором про участь у балансуючому ринку в частині оплати купленої балансуючої електричної енергії.

Як зазначалося, борги «Укренерго» перед виробниками електроенергії за послуги на балансуючому ринку складають близько 11,5 млрд грн.

Наразі суд розглядає другий позов КП «Київтеплоенерго» до «Укренерго» на 887 млн грн за роботу на балансувальному ринку в опалювальний сезон.

Раніше стало відомо, що генеруючі компанії подали судові позови проти «Укренерго» з вимогою погасити заборгованість, яка склалася перед компаніями за послуги на балансує ринку протягом 2019-2021 рр.

Голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький обіцяв погасити борги перед генерацією до того, як почнуть реалізовуватися судові позови. Проте, перші судові засідання вже відбулися практично у всіх учасників ринку.