З початку серпня запаси антрацитового вугілля на ТЕС збільшилися на 6%, – Міненерго

В травні-липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі

Запаси антрацитових марок вугілля на складах теплоелектростанцій (ТЕС) з початку серпня збільшилися на 5,6% до 266 тис. т. Про це свідчать дані Міністерства енергетики.

Накопичення антрацитового вугілля випереджає встановлений Міненерго план-графік на 0,1%.

У добу на ТЕС надходить 5,9 тис. т антрацитового вугілля при споживанні 4,4 тис. т/добу.

Найбільше антрацитового вугілля накопичено на Луганській, Криворізькій (обидві – «ДТЕК Енерго») і Зміївській («Центренерго») ТЕС.

Накопичення вугілля газової марки («Г») відстає від графіка на 40%.

Нагадаємо, в травні-липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива. У серпні ситуація виправилася і ГК ТЕС почали контрактувати нові обсяги вугілля в тому числі щодо імпорту.

Так, компанія ДТЕК почала імпорт вугілля з Казахстану і Польщі, також веде переговори про закупівлю вугілля в США.