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    Економіка та фінанси

    З початку серпня запаси антрацитового вугілля на ТЕС збільшилися на 6%, – Міненерго

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    Найбільше антрацитового вугілля накопичено на Луганській, Криворізької і Зміївській ТЕС - З початку серпня запаси антрацитового вугілля на ТЕС збільшилися на 6%, – Міненерго
    Найбільше антрацитового вугілля накопичено на Луганській, Криворізької і Зміївській ТЕС

    В травні-липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі

    Запаси антрацитових марок вугілля на складах теплоелектростанцій (ТЕС) з початку серпня збільшилися на 5,6% до 266 тис. т. Про це свідчать дані Міністерства енергетики.

    Накопичення антрацитового вугілля випереджає встановлений Міненерго план-графік на 0,1%.

    У добу на ТЕС надходить 5,9 тис. т антрацитового вугілля при споживанні 4,4 тис. т/добу.

    Найбільше антрацитового вугілля накопичено на Луганській, Криворізькій (обидві – «ДТЕК Енерго») і Зміївській («Центренерго») ТЕС.

    Накопичення вугілля газової марки («Г») відстає від графіка на 40%.

    Нагадаємо, в травні-липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива. У серпні ситуація виправилася і ГК ТЕС почали контрактувати нові обсяги вугілля в тому числі щодо імпорту.

    Так, компанія ДТЕК почала імпорт вугілля з Казахстану і Польщі, також веде переговори про закупівлю вугілля в США.

    Теги: ТЕС вугілля Міненерго ТЕЦ ДТЕК Центренерго
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    З початку серпня запаси антрацитового вугілля на ТЕС збільшилися на 6%, – Міненерго