Tesla знайшла великого інвестора у Саудівській Аравії - Bloomberg



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За останні місяці Суверенний фонд Саудівської Аравії вже придбав близько 5% акцій Tesla, але розглядає можливість провести більшу купівлю

Суверенний фонд Саудівської Аравії Public Investment Fund (PIF) веде переговори з Tesla щодо збільшення своєї частки в компанії.

Про це повідомляє інформагентство Bloomberg.

Автор статті уточнює, що саме про це натякав Ілон Маск, коли говорив про можливості перетворення Tesla в приватну компанію з публічної. Так, за останні місяці, фонд PIF придбав близько 5% акцій Tesla, але розглядає можливість провести більшу купівлю.

«Суверенний фонд Саудівської Аравії розглядає свої інвестиції в Тесла як стратегічний шлях для найбільшого в світі виробника нафти, який хоче таким чином диверсифікувати свої доходи від видобутку нафти», - зазначили джерела Bloomberg.

Раніше засновник компаній Tesla і Space X Ілон Маск заявив, що роздумує про те, щоб зробити компанію Tesla приватної, вивівши її акції з біржі.

Після цього Комісія з цінних паперів і бірж США заявила, що має намір з'ясувати, наскільки правдивою була заява голови Tesla.

Також власники акцій компанії Tesla подали до Федерального суду Сан-Франциско колективний позов проти Маска.

Джерело: Укрінформ