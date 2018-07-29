Торгувати з СНД. Експерт назвав головну «фішку» економічної програми Рабиновича



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Нардеп Вадим Рабінович

Нардеп пропонує відновлювати економічні зв’язки з державами СНД

Відновлення економічних зв'язків з країнами СНД і розвиток високотехнологічних секторів української економіки дозволять Україні зробити ривок і вийти з економічної кризи. Так прокоментував програму народного депутата, лідера партії «За життя» Вадима Рабиновича «Українська мрія» експерт з питань економічної інтеграції Олександр Колтунович.

За словами експерта, відновлення економічних зв'язків з країнами СНД - головний момент програми Рабиновича. «Це важливо для України, яка багато в чому залежить від зовнішніх ринків і дуже багато втратила після 2013 року. Втрати України в експорті тільки в країни СНД становлять близько $50 млрд. Це колосальні гроші! Відновлення цих зв'язків є основою і фундаментом економічного відродження України», - вважає Колтунович.

Експерт також прокоментував запропоновану Рабіновичем інноваційну модель розвитку економіки. «Рабинович каже про кластери, про фіскальну стимуляцію кластерів, про вільні економічні зони та території пріоритетного розвитку - про те, що дозволяє розвиватися високотехнологічним секторам економіки, завозити в країну високотехнологічне обладнання без мит. Це дає фундамент для технологічної модернізації країни в першу чергу», - пояснив Колтунович.

Економіст підкреслив, що переорієнтація на інноваційну модель розвитку дозволить Україні бути конкурентоспроможною на зовнішніх ринках.

Нагадаємо, в середу, 25 липня, Рабінович представив програму виходу України з економічної кризи. Презентація програми, яку сам політик назвав «Українська мрія», відбулася в ефірі NewsOne.