Три тисячі замість восьми мільярдів: ФГВФО не зміг продати активи VAB Банку



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Фонд гарантування вкалдів при вартості активів банку 5,85 млрд гривень не зміг їх продати навіть в 5 разів дешевше: єдиною угодою став продаж ділянки землі за 3 200 гривень

Колишній власник банку Олег Бахматюк пропонував погасити заборгованість банку перед бюджетом в обсязі близько 8 млрд гривень

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) провів аукціон з продажу пулу активів ПАТ «ВіЕйБі банк». При вартості лоту оціночною вартістю в 5,85 млрд гривень, не змогли продати навіть в 5 разів дешевше: єдиною угодою став продаж ділянки землі за 3 200 гривень. При цьому колишній власник банку Олег Бахматюк пропонував погасити заборгованість банку перед бюджетом в обсязі близько 8 млрд гривень.

Торги за голландською моделлю аукціону на майданчику ТОВ «Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн» з продажу активів «VAB Банку», що виставив на продаж ФГВФО, завершились нічим. Лот, що складається з 113 кредитів та 3 позицій дебіторської заборгованості підприємств агропромислової галузі, серед яких санаторій та майнові комплекси, кондитерський цех та комерційна нерухомість, не зацікавив покупців навіть за умов продажу за мінімальною ціною - за 1,17 млрд гривень при оголошеній початковій вартості лоту в 5,86 млрд гривень.

Єдиною угодою став продаж майнових прав на ділянку землі в Закарпатській області площею в 0,0024 га за 3 200 гривень. Про це повідомив сам Фонд гарантування вкладів на сайті ПАТ «ВіЕйБі банк».

Між тим держава може отримати повернення боргів банку в обсязі близько 8 млрд грн., що неодноразово пропонував екс-власник «ВіЕйБі банк» Олег Бахматюк через механізм реструктуризації, але відповіді на цю пропозицію від НБУ і Фонду гарантування вкладів і досі не отримав.

«ВіЕйБі банк» (VAB Банк), що мав кредитний рейтинг на рівні uaAA (дуже висока надійність банку в довгостроковому періоді), був виведений з ринку разом з більшістю українських банків під час так званого «банкопаду» - масової ліквідації банків рішенням Нацбанку в 2014 році. Восени минулого року НАБУ відкрило так звану справу Писарука-Бахматюка, що стосується ніби нецільового використання стабілізаційного кредиту «VAB банком», хоча кошти отриманого рефінансування були витрачені банком під жорстким контролем НБУ і винятково на виплати вкладникам. Сам екс-власник банку виступає ініціатором виплат кредиту за узгодженою з державою процедурою.